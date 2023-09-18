一家五口擠百年土角厝 台灣心義工團赴苗栗苑裡助修繕

苗栗縣苑裡鎮水坡里簡姓婦人一家五口，長期居住在破舊的百年土角厝，不僅屋頂會漏水、牆面也恐坍塌，卻無力翻修，經苗栗縣智障福利協進會轉介台灣心義工團，部分志工前天先到現場前置作業施工，目前正號召志工，預計本周末、日共同前往協助修繕補強房屋。

據了解，60歲的簡姓婦人，育有二男二女，因丈夫早逝，一個人要照顧重度智能障礙及精神障礙的一對兒女，多年來身心俱疲，也要照顧兒女周全，不但自己還要工作賺錢養家，拖著病軀，也要經常就醫診治自己多年的腰椎骨刺。更讓簡婦揪心的是，每逢雨天她就要煩惱擔心，已經百年以上的土角厝漏水和滲水的問題。

平日患有智能及精神障礙的一對兄妹同住一個房間，房間四面土牆嚴重斑駁脫落，地面深達一尺半的大窟窿，和缺了一大塊的門口牆角，都是三十幾歲智障兒子徒手挖掘的，擁擠凌亂惡臭的房裡，讓人窒息無法久留；而陰暗的廚房、神明廳和其他房間，牆面到處都是裂痕補土的痕跡，水漬也到處都是。

這個家地處山區，這樣的情形從簡婦嫁來謝家數十年，一直都沒曾改善過，丈夫過世多年，她一個人支撐住這個隨時有坍塌之虞的土角古厝，這幾年另外一對精神比較正常的二兒子、二女兒，雖也已在外就業多少貼補家用、減輕簡女士負擔，但生活上依然拮据、更無力改善自己的破家修繕。