囤房稅2.0後年開徵 苗栗9.5萬戶單一自住房屋稅降

財政部房屋稅修正條例（囤房稅2.0）草案，預計明年7月實施，苗栗縣目前無差別稅率1.5%，將強制跟進2%至4.8%，至於單一自住房屋9萬多戶，稅率從1.2%降至1%，稅額約6500萬元。

囤房稅2.0草案預告今天期滿，預計年底送交立法院審議，苗栗縣政府將配合修正房屋稅徵收率自治條例、徵收細則，明年5月送縣議會審議，新版稅率預計明年7月1日實施，2025年5月課稅時適用，楊姓縣民等人認為囤房稅實施強制差別稅率，且全國統一下限及上限區間，更有助於居住正義。

縣府稅務局指出，本人、配偶及未成年子女3戶（含）以下，苗栗縣目前自住房屋適用稅率1.2％，3戶以上稅率一律1.5%，並沒有差別稅率，囤房稅2.0草案全國總歸戶，苗栗縣必須跟進，其中，單一自住房屋稅率降至1%，全縣9萬5210戶，稅改後稅損約6500萬元，財政部會補足。

此外，3戶以上的囤房稅率，稅改後規定2%至4.8%區間，縣府將配套推動修正自治條例及徵收細則，至於目前全縣3戶以上適用非自住稅率1.5%，有1萬4042戶，稅額9515萬多元，因稅改的分級組距等細節尚未確定，增加稅額尚難估算。

稅務局表示，囤房稅2.0還有重大變革，原來房屋課稅現值10萬5000元以下免稅，有些屋主隔成套房出租免稅，俗稱的包租公、包租婆，稅改後也只有3戶可以免稅，第4戶以上要課稅，全縣受影響有409人。