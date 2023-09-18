設附中遭拒 議員爭取台大竹北分部師資與竹科建教合作

新竹縣竹北市人口激增，國中畢業生面臨無法就近入學問題，地方要求台大在竹北分部校地設立台大附中聲浪不斷，但已遭台大婉拒。新竹縣議員蔡蕥鍹拜訪台大竹北分部資深專員陳志宏，盼能釋出專業師資，與科學園區、科技大廠進行建教合作，緩解未來高職就學量能。陳志宏也表示，將列入討論評估。

陳志宏指出，台大副校長張上淳明白竹北人口激增所面臨的高中量能不足問題，但台大竹北校地的規劃如今已定案，台大因未設教育學院，無法培育中小學師資，設立「附中」力有未逮。但即便如此，未來新竹縣有需要協助的地方，只要在能力範圍內，台大都非常願意善盡社會責任。

蔡蕥鍹指出，雖然台大竹北校區設有4班碩士在職專班，每年約提供200人就學名額，但眼前最迫切的是新竹縣116學年即將面臨的高中、高職就學問題，既然台大附中這條路行不通，竹北校區碧禎館仍有許多閒置空間，AI智慧園區就在旁邊，台大可以思考培育高職、技職人才，釋出專業師資，與科學園區、科技大廠進行建教合作，同樣也能緩解高職就學量能。

陳志宏說明，台大竹北校區目前依校園規劃持續推動，已規畫校門廣場及進修推廣教育大樓新建案、住宿會館案、智慧醫療大樓案、岩心庫儲存庫房新建工程案、半導體產學研究中心、國家太空中心等，預估將培育更多半導體及相關領域的研究人才，至於議員蔡蕥鍹所提關於高科技產業基層人才的培育方案，若縣府能提出相關計劃，台大將列入討論評估。