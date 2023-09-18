竹北興隆路8處T型路口 機車族未來可直接左轉或待轉
新竹縣興隆路車流龐大，也是通往新竹市、高鐵站的重要道路。新竹縣政府獲內政部營建署核定總經費4723萬5千元，將重新檢討興隆路一段及二段8處T字型路口，汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率等，未來將成為新竹縣第一條汽機車左轉與機車兩段式左轉並行的示範道路，期望能成為縣內示範道路，兼顧路權、提升道路安全品質。
新竹縣交通旅遊處指出，此計畫旨在重新檢討各路口現行汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率，進行道路車道重新配置、中央分隔島偏心新增左轉專用道、路口行人庇護島、退縮人行穿越線及行人専用號誌等友善行人環境。
交旅處表示，未來在計畫完成後，會拆除強制機車兩段式左轉的指引標誌，不過仍會保留機車兩段式左轉的待轉區，提供行動不便或高齡者仍有安全兩段式左轉空間。
交旅處說明，計畫範圍為竹北市興隆路一段及興隆路二段，於台1線中華路至縣道117線自強南路之間的8處T字路口，主要改善內容包含中央分隔島偏心新增左轉專用道、配合左轉專用道左彎待轉區、取消內側禁行機車及兩段式左轉牌面等。針對行人安全部分，配合庇護島設置退縮行人穿越道及增設行人專用號誌，保障行人用路安全。
交旅處表示，該計畫預期將提升改善興隆路往東方向汽機車欲左轉的效率，避免交錯衝突提升安全性。增設左轉專用道及專用時相，可分散車流縮短停等時間、提升路口人行穿越空間安全性。營造無障礙空間，再配合綠色營造內涵達到節能減碳目標。
交旅處說明，「校園周邊暨行車安全道路改善計畫一新竹縣竹北市興隆路增設汽機車左轉道與路口改善工程（博愛南路至自強南路）」此計畫獲得内政部核定總經費為4723萬5000元，中央補助款為3873萬2700元、縣配合款為850萬2300元，預訂11月完成委託技術服務的勞務發包、並預計在今年12月辦理後續規畫設計作業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言