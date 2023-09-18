竹北興隆路8處T型路口 機車族未來可直接左轉或待轉

新竹縣興隆路車流龐大，也是通往新竹市、高鐵站的重要道路。新竹縣政府獲內政部營建署核定總經費4723萬5千元，將重新檢討興隆路一段及二段8處T字型路口，汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率等，未來將成為新竹縣第一條汽機車左轉與機車兩段式左轉並行的示範道路，期望能成為縣內示範道路，兼顧路權、提升道路安全品質。

新竹縣交通旅遊處指出，此計畫旨在重新檢討各路口現行汽機車左轉及機慢車兩段式左轉的合理性及效率，進行道路車道重新配置、中央分隔島偏心新增左轉專用道、路口行人庇護島、退縮人行穿越線及行人専用號誌等友善行人環境。

交旅處表示，未來在計畫完成後，會拆除強制機車兩段式左轉的指引標誌，不過仍會保留機車兩段式左轉的待轉區，提供行動不便或高齡者仍有安全兩段式左轉空間。

交旅處說明，計畫範圍為竹北市興隆路一段及興隆路二段，於台1線中華路至縣道117線自強南路之間的8處T字路口，主要改善內容包含中央分隔島偏心新增左轉專用道、配合左轉專用道左彎待轉區、取消內側禁行機車及兩段式左轉牌面等。針對行人安全部分，配合庇護島設置退縮行人穿越道及增設行人專用號誌，保障行人用路安全。

交旅處表示，該計畫預期將提升改善興隆路往東方向汽機車欲左轉的效率，避免交錯衝突提升安全性。增設左轉專用道及專用時相，可分散車流縮短停等時間、提升路口人行穿越空間安全性。營造無障礙空間，再配合綠色營造內涵達到節能減碳目標。