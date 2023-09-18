台61高架橋下停車場 下月啟用

桃園市新屋區永安漁港及永安海螺文化體驗園區假日吸引大批遊客遊玩，卻因周邊停車位不足影響觀光效益，市政府海岸管理工程處在漁港的中山西路鄰近台61高架道橋下平面空間打造的停車場已完工，卻卡在台電未送電無法啟用；海管處昨表示，經協調台電在10月送電，屆時台61高架橋下方停車場將開放啟用免費停車。

永安漁港近年觀光休閒遊客激增，港區停車場每每爆滿不敷使用，市府海管處因應地方需求，在台61高架道橋下方、新屋區中山西路口附近，斥資2815萬元新建停車場，可停放汽機車223個停車位，今年2月初動工，8月完工，因水、電線施工影響至今，未來採免費停車，支援永安漁港假日停車需求。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，永安漁港港區周邊約600個停車位，每逢假日車滿為患，造成塞車，市府雖然興建台61橋下停車場，但距漁港至少5、600公尺以上，擔心影響遊客停車意願，建議設置Youbike站及搭配運輸工具轉運提高使用率。

市議員陳睿生表示，台61高架下停車場距永安漁港有點距離，目前並無接駁車規畫，他希望由民間租車業者在停車場設點，提供遊客停車後騎自行車暢遊永安漁港和海螺館等周邊景點。

海管處副總工程司巫秀堅表示，台61高架橋下停車場硬體完工後，受台電送電延宕無法開放，最快預計10月中旬啟用，未來提供永安漁港、後湖溪生態園區、觀新藻礁野生動物保護區遊客使用；在停車場啟用後會評估遊客使用狀況，再考量是否研擬低碳運具接駁利用。