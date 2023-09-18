竹縣小小救護員 報名秒殺引民怨

新竹縣消防局9月、10月周末小小救護員活動受熱烈關注，開放報名就秒殺，有向隅的家長質疑「內定」、投訴抱怨，承辦小編感到相當委屈。消防局緊急救護科昨強調絕無內定，同時公布報名系統後台，證實所有名額確實在開放報名後12秒內搶光。

緊急救護科長劉彥承指出，因消防局不斷收到家長臉書私訊，希望能有假日的親子救災、救護體驗活動，同為家長的承辦人得知後，細心規畫3歲至6歲的「小小救護員」體驗，活動包括救護教學、止血包紮、繪本故事、手作課程及消防衣著裝和射水等。

劉彥承表示，8月25日和9月1日開放報名，12秒內就滿額，造成系統混亂，報名截止後，消防局不斷收到各種投訴和質疑，消防局粉絲頁和縣長信箱都被「灌爆」，甚至有民眾撥119投訴，讓小編相當委屈。

「若有內定，何必高調辦活動？」劉彥承強調，考量公平性，報名選用許多公家機關、團體使用的系統beclass，事後也公布報名序號、IP地址，但有2人罕見同時「壓秒」報名成功，為避免爭議也讓2人報名，備取5名轉為正取。

前天首場活動報名27人，劉彥承說，最終圓滿落幕，大受好評，盼家長能了解舉辦活動非消防員勤務，多點支持、少些責備。

新竹縣消防局長陳中振表示，活動沒收費、也絕無內定；因活動回響熱烈，未來將採半年或一季方式辦理。