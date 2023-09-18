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還地於民 桃市公保地解編73公頃

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市不少公共設施保留地畫設後遲未開發，甚至長達68年沒動靜，市府都發局昨表示將積極檢討，目前全市29個都市計畫共規畫解編139公頃公保地，經內政部都委會審議通過，確定解編73公頃，審定比率達52%，其餘包括龜山山頂國小旁的兒童遊樂場、楊梅住宅區周邊5處大型公園等地方關切案件都積極爭取內政部排審，盼落實土地正義。

桃市公保地近1016公頃，涵蓋29個都市計畫區，中壢龍岡都市計畫區、縱貫公路桃園內壢間都市計畫區和楊梅都市計畫區公保地最多，議會過去常要求市府通盤檢討，以免數十年遲未徵收，嚴重影響地主權益。

議員許家睿說，部分公共設施保留地為早年編定，許多規畫已與都市發展現況脫節，市府遲未徵收利用公保地，也讓都市計畫內土地處於低度使用狀態，像八德區大榮里缺少市民活動中心，但里內公園保留地卻遲未開發利用。

議員牛煦庭說，龜山山頂國小旁兒童遊樂場用地早該開闢，尤其大山頂地區鄰近龜山工業區，是最密集居住的生活圈，公共設施入駐速度卻不如預期，周邊嚴重缺乏公園綠地與停車空間；過去桃園著重新區重劃的公共建設，卻常遺漏老區再生，盼市府平衡發展，盡速處理用地問題。

都發局長江南志表示，市府規畫解編139公頃公保地，近半年加速與中央溝通，確定將解編73公頃公保地，包括八德大勇國小、龍安國小後方長青體育園區、宏昌十二街旁大型公園等共9處公辦重劃案進行中，龜山山頂國小旁兒童遊樂場用地、楊梅住宅區周邊5處大型公園等，將持續爭取內政部都委會排審通過。

江南志表示，市府逐步解編無需求、無財務計畫的公設用地，並變更為適宜土地使用分區，不僅可保障地主權益、節省市府徵收開闢經費，更可透過跨區重劃集中取得大型公設用地，實質走入下一階段的重劃與開發。

議員楊家俍說，肯定市府加速推動解編，但目前通過的多是大面積個案，像平鎮山子頂跟南勢公園用地大小約在600坪上下，初步評估不易透過公設地解編取得，盼都發局也能以跨區解編有效整合面積過小的公保地，兼顧地主權益，也為鄰里增添建設。

都市計畫 桃園 議員

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