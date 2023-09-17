進口蛋疑慮未消 台中今加班再查20家早餐店、市場業者

農業部昨公布進口蛋品來源及流向，仍止不住民眾疑慮，憂心吃到問題進口蛋。台中市政府串連台北、桃園市府，加大力度追查進口蛋沒有停歇。台中市食安處今兵分4路，加班再查20家早餐店、傳統市場雞蛋批發零售業者，統計至今天共查144家業者，尚未發現使用進口蛋及標示不實，將持續稽查，確保民眾食蛋安心。

食安處表示，食安處在9月5日即洽詢農業部索取流向資料，但未獲同意，經市長盧秀燕指示，台中市食品藥物安全處在13日啟動「市售蛋品來源稽查專案」，並且訪查出多家進口蛋商倉儲清查，並串連台北、桃園市府密切合作，追進口蛋蛋源。

食安處指出，食安處本月13日啟動「市售蛋品來源稽查專案」，針對賣場、攤商、蛋品製造業及餐飲業等加強稽查，至前天共稽查112家。為避免進口問題蛋品流入早餐店及傳統市場，昨天假日加班再查12家，今天加班再查20家早餐店、傳統市場雞蛋批發零售業者。

稽查人員查核雞蛋來源證明、蛋品儲存、販售環境及文件來源保存，尤其散裝蛋，特別核對塑膠籃有無確實張貼「雞蛋溯源標籤貼紙」、保鮮日期是否逾期，以及有無混充，尚未發現使用進口蛋及標示不實。

中市府有鑑於其他縣市已經查出液蛋業者以進口蛋冒充國產蛋的案例，昨啟動第2波液蛋工廠專案擴大稽查，特別著重進貨來源廠商及有無混掺進口蛋產品標示不實的情形，預計在20日前完成全市12家液蛋工廠的稽查。