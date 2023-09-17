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桃園永安漁港假日塞車嚴重 新建61橋下停車場10月啟用

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
新屋區永安漁港假日港區停車場爆滿塞車（見圖），市府在台61高架道橋下空間打造停車場下月啟用。記者曾增勳／翻攝
新屋區永安漁港假日港區停車場爆滿塞車（見圖），市府在台61高架道橋下空間打造停車場下月啟用。記者曾增勳／翻攝

桃園市新屋區永安漁港及永安海螺文化體驗園區假日吸引大批遊客遊玩，卻因周邊停車位不足影響觀光效益，市政府海岸管理工程處在漁港的中山西路鄰近台61高架道橋下平面空間，最近打造停車場完成汽機車223個停車位，卡在台電未送電無法啟用，海管處今天下午表示，經協調台電將在10月送電，屆時台61高架橋下方停車場亦將開放啟用停車。

永安漁港近年觀光休閒遊客激增，港區停車場每每爆滿不敷使用，市府海管處因應地方需求，在台61高架道橋下方、新屋區中山西路口附近，斥資2815萬元新建停車場，可停放汽機車223個停車位，今年2月初動工，8月完工，因水、電線施工影響至今，未來採免費停車，支援永安漁港假日停車需求。

中壢區漁會總幹事黃德汶表示，永安漁港每逢假日遊客多，港區周邊約600個停車位不足，造成假日塞車，市府在台61橋下興建停車場，距漁港至少5、600公尺以上，擔心影響遊客停車意願，建議設置Youbike站及搭配運輸工具轉運提高使用率。

市議員陳睿生表示，台61高架下停車場距永安漁港，步行不到1公里，有點距離，目前並無接駁車規畫，他希望由民間租車業者在停車場設點，提供遊客停車後騎自行車暢遊永安漁港和海螺館等周邊景點，以市場法則解決民眾停車距離問題。

海管處副總工程司巫秀堅表示，台61高架橋下停車場硬體完工後，受台電送電延宕無法開放，最快預計10月中旬啟用，未來提供永安漁港遊客使用，還可提供後湖溪生態園區、觀新藻礁野生動物保護區遊客使用，並在停車場啟用後會評估遊客使用狀況，再考量是否研擬低碳運具接駁利用。

新屋區永安漁港假日港區停車場爆滿塞車，市府在台61高架道橋下空間打造停車場（見圖）下月啟用。記者曾增勳／攝影
新屋區永安漁港假日港區停車場爆滿塞車，市府在台61高架道橋下空間打造停車場（見圖）下月啟用。記者曾增勳／攝影

停車場 台電 高架橋

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