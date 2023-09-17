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香山賞蟹步道假日導覽共5梯 可觀察彈塗魚、瀕危黦鷸

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
賞蟹步道大潮時，可觀賞到彈塗魚。圖／市府提供
賞蟹步道大潮時，可觀賞到彈塗魚。圖／市府提供

新竹市香山濕地賞蟹步道生態豐富多樣，不僅有招潮蟹、候鳥，秋天時還有大批小彈塗魚。市府產發處表示，基於安全考量，漲潮時民眾無法進入賞蟹步道，為此新竹市政府辦理「知性生態小旅行」假日定時導覽行程，解說員將會在生態館內解說豐富生態知識，並帶領遊客於賞蟹步道外安全處，觀察小彈塗魚爬上步道前端石頭、尋找全球瀕危的黦鷸，帶大家一起來找找看大杓鷸和黦鷸的不同。

產發處表示，台灣海域紀錄有5種彈塗魚，數量最多的小彈塗魚，大潮時經常出現在賞蟹步道周邊石頭上，濕地公園旁大排水溝也能觀察到大彈塗魚（花跳），彈塗魚屬於動物界脊索動物門輻鰭魚綱鱸形目鰕虎科，利用鰓周圍腔室，貯存水份循環獲得氧氣，也會利用濕潤體表來呼吸，腹鰭有吸盤，可以攀附在石頭上，在水中鰭可以正常地游動。

產發處指出，小彈塗魚、花跳除了大小不同外，最特別的是小隻的吃葷（沙蚤、橈足類等），屬於肉食性，大隻的花跳是素食主義，只吃藍綠藻、硅藻等。大潮時期漲潮後，很容易在賞蟹步道入口石頭上，觀察彈塗魚用魚鰭走路（爬行），可以彎折的胸鰭，讓彈塗魚能跳躍前進，繁殖季節，雄性彈塗魚會豎起背鰭，吸引雌魚。遇到危險時能迅速鑽回洞穴裡，或彈跳離開現場，是彈塗魚名稱由來。

產發處表示，除了觀賞彈塗魚，賞蟹步道漲潮時期，候鳥會把步道當成暫時停棲點，在步道上休息，等待退潮第一時間前往泥灘地覓食，近期可以觀賞灰斑鴴、中杓鷸、翻石鷸、東方環頸、黃足鷸，運氣好也能遇到保育類鳳頭燕鷗。

產發處長許智堡提醒，歡迎市民朋友造訪可愛的彈塗魚，尋找紅皮書瀕危物種黦鷸，最後在賞蟹步道欣賞美麗的夕陽，度過充實的假日時光。

「知性生態小旅行」假日定時導覽行程於每周六、日進行，生態館行程共有3梯次，分別為上午10點、下午1點、4點；賞蟹步道行程共有2梯次，分別為上午11點、下午3點，歡迎一同欣賞香山之地生態之美。

賞蟹步道漲潮時，大批候鳥停棲(金斑鴴、中杓鷸) 。圖／市府提供
賞蟹步道漲潮時，大批候鳥停棲(金斑鴴、中杓鷸) 。圖／市府提供
瀕危黦鹬展翅時最好分辨，大杓鷸翼下白色，黦鷸則有褐色羽。圖／市府提供
瀕危黦鹬展翅時最好分辨，大杓鷸翼下白色，黦鷸則有褐色羽。圖／市府提供

漲潮 濕地公園 新竹

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