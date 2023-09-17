小小救護員名額秒殺 家長竟撥119投訴 小編委屈：沒內定
新竹縣消防局分別於9月、10月周末舉辦小小救護員活動，但因受到熱烈關注，一開放報名就被秒殺。昨天第一場活動報名27人，現場卻來了將近90名親友，有不理性家長在臉書私訊痛罵消防局「內定」，甚至還有家長直接撥119、寫信到縣長信箱投訴，讓承辦的小編相當委屈。消防局救護科也強調絕無內定，並公布報名系統後台，所有名額確實在開放報名後12秒內搶光。
新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承指出，因消防局不斷收到家長臉書私訊，希望能有假日的親子救災、就護體驗活動，同為家長的承辦人得知後，細心規畫3歲至6歲的「小小救護員」體驗，活動包括分隊介紹、救護教學、止血包紮還有繪本故事、手作課程，以及消防衣著裝和射水等。
原本活動規畫在各分隊舉辦，但因活動需要各消防分隊配合，現在消防人力嚴重不足，在各種考量下，最終決定於9月16日與10月28日分別在竹北、新埔分隊舉辦，因場地和人力限制，竹北場僅收20名、新埔場因在第三大隊，增額至80名。
劉彥承表示，沒想到8月25日和9月1日開放報名後，12秒內就滿額，還讓報名系統混亂，同時壓秒自動增額2人，報名截止後，消防局不斷收到各種投訴和質疑，消防局粉絲頁和縣長信箱都被灌爆，甚至還有民眾直接撥打119和消防局辦公室投訴，讓承辦的小編相當委屈，他看了也十分不捨。
「若有內定，何必高調辦活動？」劉彥承強調，考量報名的公平性，這次報名選用許多公家機關、團體使用的報名系統beclass，事後也公布報名序號、IP地址，但有2人罕見同時「壓秒」報名成功，為避免爭議也讓2人報名，備取的5名也轉為正取。
劉彥承說，昨天第一場小小救護員活動雖僅開放27人，但現場來了近90人，包括學童的家長、兄弟姊妹、爺爺、奶奶等，活動最終圓滿落幕，也大受好評。劉彥承表示，感謝熱心的消防同仁願意額外付出時間辦理活動，他也盼家長能了解舉辦活動並非消防員勤務，希望能多點支持、少些責備。
新竹縣消防局長陳中振表示，小小救護員活動宗旨為提升民眾緊急救護的基本常識和技能，受到廣大迴響，消防局也很高興，但活動沒有收費、也絕無內定，收到民眾不理性的言詞和投訴，讓承辦人很委屈。因活動受到熱烈回響，未來消防局將採半年或一季的方式繼續規畫辦理，並改採在大隊舉辦，一次可以容納約100至120位民眾參加。
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