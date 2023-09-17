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建構友善環境 高虹安：提供失智者和家屬更多照顧量能

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
市長高虹安參加守住歲月守住愛-惜老宣導暨愛心園遊會活動，與民眾合影留念。記者郭政芬／攝影
市長高虹安參加守住歲月守住愛-惜老宣導暨愛心園遊會活動，與民眾合影留念。記者郭政芬／攝影

新竹市府推估失智人口涵蓋5千多個家庭，至今共佈建11個長照A單位、97個長照B單位及49個C單位，為落實一學區一日照之政策，竹市15個學區已設立6家日間照顧中心，另有8家日間照顧中心正在籌設規劃中，其中千甲日照中心預計於今年底提供服務，未來將能提供更多量能。

竹市政府與杜華神父社福基金會今天在樹林頭夜市攜手辦理「守住歲月守住愛-惜老宣導暨愛心園遊會」，市長高虹安出席宣導，也說明將提供失智社區照顧服務據點及長照服務。此外，市府也推出社福卡的多元使用，可以搭乘公車客運、敬老愛心計程車、使用國民運動中心與公立游泳池，另外也增加農會消費抵用，提供長輩更多福利。

竹市目前設有3家失智症共同照顧中心，以及9個失智社區照顧服務據點，透過失智共同照顧中心提供家屬失智症醫療協助及轉介服務，使家屬能獲得失智症相關照顧知識及長照資源，藉由參加失智照顧據點相關活動，協助失智長輩延緩腦部退化情形。

衛生局長陳厚全表示，失智人口佔全國總人口比亦逐年成長，不論公私部門都應及早做好準備，如何降低罹患失智症風險是現代人很注重的議題之一，建議社區長輩可多運動、多動腦、地中海型飲食、增加社會互動及維持健康體重等，從日常生活中做起延緩腦部機能退化。

杜華神父社福基金會執行長楊銀美表示，近年受疫情影響，未能持續辦理園遊會，今年恢復辦理，格外需要外界支持，老年人口比例越來越高，多數民眾常因對失智症不了解，不知道如何照顧及尋求失智相關資源所困擾，造成失智症者家屬很大的心理負擔及壓力，協會將致力為長輩們建立失智暨友善的關懷環境。

家中有失智長輩的曾姓男子表示，父親罹患輕度失智症，自從每日至失智社區照顧服務據點參與課程活動後，可維持社會互動並在社區中正常生活。有合適的社區資源協助，對照顧家屬來說是最大的助力。

衛生局表示，凡實際居住竹市且年滿 65 歲以上失能長者、50 歲以上失智症及失能的身心障礙者，若有失智症照顧及長照服務需求，可向竹市長期照顧管理中心或至長期照顧管理中心網站(https://www.hcchb.gov.tw/)提出申請，或電洽長照專線1966將有專人提供服務。

市長高虹安與現場貴賓一同敲響愛心鑼，宣布活動開始記者郭政芬／攝影
市長高虹安與現場貴賓一同敲響愛心鑼，宣布活動開始記者郭政芬／攝影

失智症 長照 長輩

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