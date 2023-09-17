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不僅要掛逾3000面國旗！桃園再邀青年設計國慶主視覺

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國慶日下個月即將登場，桃園市政府預計要在全市掛出超過3000面國旗，並邀請青年設計師設計創新的國旗意象。本報資料照片
國慶日下個月即將登場，桃園市政府預計要在全市掛出超過3000面國旗，並邀請青年設計師設計創新的國旗意象。本報資料照片

國慶日下個月即將登場，碰上2024總統大選，藍營執政的基北北桃縣市不約而同宣示要掛出國旗桃園市政府表示，市府增加懸掛國旗數量與擴大升旗典禮是市長張善政上任之初就定案的方向，今年也邀請青年局「桃園設計庫」內多組在地年輕設計團隊加入，提供創意與設計，以國旗為主角，呈現最具桃園特色的國慶意象。

張善政日前表示今年國慶國旗要大方掛出來，市府人士指出，桃園是國門之都，國慶月將以國旗迎接來自國內外的旅客，今年懸掛國旗的地點將挑選更多重要路段，數量預計增加到3000多面以上，甚至位在山區的復興區也一定會旗海飄揚。

新聞處長羅楚東表示，張善政一直希望為年輕人打造舞台，繼上次市府新logo由不到30歲的桃園新銳設計師操刀後，這次再透過青年局桃園設計庫找來6組在地青年設計團隊，結合桃園特色打造創新的國旗意象；相關圖像預計近期公布，後續並規畫聯合展覽，展現青年族群認同中華民國、喜愛桃園的熱情。

議員梁為超表示，國慶是國家的重要慶典，不分黨派表達對中華民國與國旗的認同，再正常不過，市府積極投入的態度，在各縣市中可以有領頭的示範作用，希望大家雙十國慶這天，甚至是整個十月都來桃園看旗海飄揚。

議員陳韋曄說，非常高興看到在地的青年設計師投入這次活動，張善政上任後給不斷提供年輕朋友發揮的空間，也很樂意採用年輕人的創意，像上次的桃園的新logo就十分活潑亮眼，非常期待這次展覽內容。

桃園市長張善政（圖）對今年國慶非常重視，市府人士表示今年預計全市會掛出逾3000面國旗。本報資料照片
桃園市長張善政（圖）對今年國慶非常重視，市府人士表示今年預計全市會掛出逾3000面國旗。本報資料照片

桃園 設計師 國旗

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