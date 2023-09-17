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苗栗縣專案稽查市售雞蛋 21家71件都是國產蛋符合規定
巴西進口雞蛋引發食安疑慮，苗栗縣政府衛生局啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，第一波13日至15日連續3天查核銷售通路21家業者、71件雞蛋均為國產雞蛋，結果皆符合規定，專案持續稽查至今年底，每月查核50件以上蛋品。
巴西蛋爭議沸沸揚揚，衛生局指出，食品安全衛生管理法規定進口雞蛋洗選後，不得超過原廠標示的有效日期，台農公司的巴西進口蛋有效期限應為9月底，但誤標10月5日，2000盒已全下架，尚有其他進口蛋也疑似標錯日期，引發蛋品食安之疑雲。
縣長鍾東錦指示啟動「加強市售雞蛋稽查專案」，稽查大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等，了解巴西進口蛋品的流向，衛生局13日至15日查核銷售通路21家業者、71件雞蛋均為國產雞蛋，結果皆符合規定，未發現有販售或使用上列疑慮蛋品。
衛生局指出，專案將持續至12月底，每月查核50件以上蛋品，稽查產品標示，及雞蛋外觀，產品標示包含括品名、原產地、有效日期、標示是否有誇張不實或易生誤解之情形；外觀則是外殼有無完整、破裂、汙垢黏附，或雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉、異味等違反食安法相關規定的情形。另外，即日起加強抽驗生鮮雞蛋，每月3至4件監測動物用藥殘留量，以守護食用蛋的安全衛生。
衛生局長張蕊仙說，選購散裝雞蛋時，應觀察雞蛋外觀是否潔淨、有無雞糞與汙泥等汙染物，表面有無汙斑或變色，蛋殼是否完整無破裂損傷；選購盒裝洗選蛋時，要注意外包裝是否明確標示品名、原產地、有效日期、保存期限、製造者等項目，蛋殼噴印的溯源編碼可查詢雞蛋的來歷，安心消費。
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