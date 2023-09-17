台文館發表《寫字療疾》 從文學中產生共鳴及找到生命出口

台南市台灣文學館正舉辦「寫字療疾—台灣文學中的疾與療」特展，希望讓觀賞民眾能從展覽中找到隻字片語產生共感及生命的另個出口，自我療癒找到力量，也同時有能力療癒別人。

台文館昨也舉辦「以書寫療疾─《寫字療疾：臺灣文學中的疾病與療癒》新書發表會」，由此書主編與中央大學中國文學系副教授李欣倫、作家栩栩、成功大學不分系與醫學系人社科合聘副教授吳易叡展開精采座談。

館長林巾力表示，此書是從台文館現正展出的「寫字療疾—台灣文學中的疾與療」特展，延伸對於台灣疾病文學的探索，不只關注文學與疾病，也將視野擴及至疾病背後的台灣社會和歷史背景。這本書不僅能成為認識疾療文學的敲門磚，未來也將透過行動展走入校園，讓台灣文學扎根於教育之中。

屏東大學中國語文學系教授林秀蓉指出，展覽或許有時間性，但此書讓它有永續性、延續性的意義，並引用蘇珊‧桑塔格在《疾病的隱喻》中提及「每個降臨世間的人都擁有雙重公民身分，其一屬於健康王國，另一則屬於疾病王國。」大家都想擁有健康王國的公民身份，但我們終究會走向疾病王國。當面臨前所未有的疾病時，身為疾病者該怎麼辦？林秀蓉分享美國作家鲍德温所說，「閱讀就是辦法，文字就是解藥，它具有療癒的力量。」這次展覽目的是讓我們觀賞展覽以後，內心充滿光明跟希望的療癒力量。

李欣倫中分享疾病背後總有光亮的地方，書封特別選用彩色的，代表面對死亡、恐懼，勇氣會從內心生出，面對黑暗的疾病當中，會有彩虹出現在病者與陪伴者身旁，那是疾病的回饋跟禮物。作家栩栩說，文學可貴的地方在於，不一定能治療或達到什麼，但同理與共感上能給予最深的撫慰。「寫字療疾─台灣文學中的疾與療」展出至10月29日。