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桃園蘆竹一號社宅歡喜入厝 張善政：打造優質溫暖家園

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘆竹一號社會住宅在蘆竹區大竹重劃區，靠近國中、國小，生活機能佳。記者鄭國樑／攝影
蘆竹一號社會住宅在蘆竹區大竹重劃區，靠近國中、國小，生活機能佳。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政、副市長王明鉅今天出席蘆竹一號社會住宅入厝典禮，張善政表示，蘆竹一號社宅是目前已入住11處社會住宅之一，可提供114戶入住，內部結合多元社會福利空間，除了硬體建設，社宅服務中心積極探訪入住的朋友，關懷與服務。

張善政恭喜入厝的114戶居民新居落成，相信結合優質的社宅建設、貼心服務及敦親睦鄰的措施，住戶一定有優質溫暖的居住環境。

張善政強調，社宅除了要興建好房子，也應做好入住服務，完善社宅與鄰近住戶的敦親睦鄰措施，市府設置社會住宅服務中心持續透過「具溫度的社宅計畫」，關懷全齡照顧與社區營造發展，例如舉辦假日社區聯合市集活動、樂齡健康講座及親子益智趣味遊戲等，打造與地方共融的社宅環境。統計顯示住服中心今年第2季各社宅住戶關懷訪視次數高達8067次，包含安排居家送藥、送餐服務，社工服務及其他社政服務等，提供更全面性的支援照顧，為社宅民眾打造一個溫馨、溫暖的家園。

張善政說，過去社會住宅有品質堪慮的印象，他上任後力求社會住宅品質，現在都相當好有顯著進步，桃園社宅更提供多元創新的居住服務，包括持續導入公托中心、關懷據點等社會福利機構，也讓入住社宅的朋友就近可以獲得照護。

張善政說明市府已啟動11處社會住宅，並持續推動其他建案，今日訪視的蘆竹一號社會住宅內部設計、空間採光良好，1樓設有閱覽室及多功能公共空間，2樓設置健身房、韻律教室及交誼廳，整體規劃完善，是相當優質的社會住宅。他特別拜訪社會住宅住戶許先生一家人，關心他們的居住狀況與使用情形，並一同品嘗許太太準備的拿手家常菜炒米粉，最後贈送音樂盒給許的孫女，期盼在友善的社會住宅環境下，居民能夠住得安心。

市議員牛煦庭、張桂綿、錢龍、桃園市副市長王明鉅、都發局長江南志、法務局長賴彌鼎、地稅局長姚世昌、住宅發展處長邱英哲、蘆竹區長李岳壇、桃園市社會住宅服務中心執行長彭程都出席活動。

張善政（左）和副市長王明鉅拓手印祝福入厝社宅的家庭幸福。記者鄭國樑／攝影
張善政（左）和副市長王明鉅拓手印祝福入厝社宅的家庭幸福。記者鄭國樑／攝影
張善政和副市長王明鉅、議員們參觀許先生入住的社宅，許太太美味家常菜接待。記者鄭國樑／攝影
張善政和副市長王明鉅、議員們參觀許先生入住的社宅，許太太美味家常菜接待。記者鄭國樑／攝影
張善政與市府團隊來、議員一起祝賀蘆竹一號社會住宅住戶入厝。記者鄭國樑／攝影
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社會住宅 社宅 張善政

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