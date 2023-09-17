1728四路線 十月納入通勤月票

基北北桃1200月票7月上路，不過桃園市龍潭區部分客運路線1820（含AB線）、1821、1728並未納入使用範圍，引發居民反彈，市議員徐玉樹也認為，客運公車是桃園仰賴的大眾交通工具，應開放搭乘。桃園市交通局表示，相關路線10月2日起確定納入第二波開放月票路線，已在趕辦作業。

以龍潭為中途站的新竹轉運站至台北仁愛敦化路口的1728、竹東至台北轉運站的1820、1821，以及六福村至松山機場5350等公路客運路線，因沒被納入基北北桃1200範圍，引發龍潭民眾不滿。

徐玉樹說，龍潭大眾運輸工具少，沒鐵路也沒捷運，居民非常仰賴公路客運，自己獲悉未納入後積極協調，終於成功爭取。他肯定開通後「利大於弊」，民眾可分流搭車，不會全擠到709路線。

桃市府交通局公共運輸科長黃心韻說，1820（含AB線）、1821、1728路線先前因計費售票設備系統尚未建置完成，還未上路，本月4日邀集相關業者、監理所站討論後，確定納入第2波開放基北北桃1200的路線。

此外，5350公路客運路線因業者提出不續營聲明，所以交通局未規畫列入，不過經協調業者已同意；相關路線目標10月2日上線，票證、驗票機及客運業者都在趕辦中。