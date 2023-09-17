聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹東羽球館缺失 鎮公所急改善
已有27年歷史的竹東鎮立羽球館去年封館翻新整修，8月底甫完工落成，未料陸續有球友批評場內燈光不符標準，也反映地板過滑，打球險些摔傷，甚至打高遠球還會擊中上方空調管線。竹東鎮公所已緊急施作簡易改善，近期將請專家評估調整，提升場地安全。
竹東羽球館因為年久失修，去年由鎮公所爭取到體育署前瞻計畫預算，耗資2190萬元大翻修，不僅屋頂全部翻新，內外牆也粉刷防水層，解決長年漏水問題，同時裝設空調，8月31日重啟開幕。
為吸引羽球愛好者回籠，鎮公所還祭出2周免費試打體驗，但近日不少球友抱怨場館缺失多，包括場地疑似鋪面材質太滑，只好光腳上場打球，也點出燈光裝設「不專業」，希望公所盡快改善。
竹東鎮長郭遠彰接獲民眾通報後，隨即率公所團隊會勘，他說明，新的球場鋪面為樹脂材質，表面附有油蠟成分，已先用鹼性清潔劑清洗，增加場地摩擦係數，目前無滑溜問題。
至於球場頂棚燈光已委請專業照明廠商評估，鎮公所初步會設置霧面遮光板，避免民眾運動時光線直射造成不適，後續也將請專家重新評估調整待改善設備，讓民眾打球更安心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言