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竹東羽球館缺失 鎮公所急改善

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣竹東鎮立羽球館今年8月甫完成整修，場內燈光與地板等缺失，引起球友不滿。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹東鎮立羽球館今年8月甫完成整修，場內燈光與地板等缺失，引起球友不滿。記者巫鴻瑋／攝影

已有27年歷史的竹東鎮立羽球館去年封館翻新整修，8月底甫完工落成，未料陸續有球友批評場內燈光不符標準，也反映地板過滑，打球險些摔傷，甚至打高遠球還會擊中上方空調管線。竹東鎮公所已緊急施作簡易改善，近期將請專家評估調整，提升場地安全。

竹東羽球館因為年久失修，去年由鎮公所爭取到體育署前瞻計畫預算，耗資2190萬元大翻修，不僅屋頂全部翻新，內外牆也粉刷防水層，解決長年漏水問題，同時裝設空調，8月31日重啟開幕。

為吸引羽球愛好者回籠，鎮公所還祭出2周免費試打體驗，但近日不少球友抱怨場館缺失多，包括場地疑似鋪面材質太滑，只好光腳上場打球，也點出燈光裝設「不專業」，希望公所盡快改善。

竹東鎮長郭遠彰接獲民眾通報後，隨即率公所團隊會勘，他說明，新的球場鋪面為樹脂材質，表面附有油蠟成分，已先用鹼性清潔劑清洗，增加場地摩擦係數，目前無滑溜問題。

至於球場頂棚燈光已委請專業照明廠商評估，鎮公所初步會設置霧面遮光板，避免民眾運動時光線直射造成不適，後續也將請專家重新評估調整待改善設備，讓民眾打球更安心。

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