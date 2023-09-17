竹塹特產節 不動產仲介出攤惹議

新竹市工策會昨天起一連2天舉辦「竹塹特產節」行銷在地特產，米粉公會因為與工策會沒共識拒絕參加，有網友發現現場有不動產仲介經紀商業同業公會擺攤，大酸「新竹有三寶，米粉、貢丸、不動產」。竹市府強調，仲介公會設攤是為了政令宣導不動產交易安全，不容惡意解讀、扭曲。

新竹市長高虹安日前遭文化局前局長錢康明指控男友李忠庭介入跨年晚會舉辦，當時新竹縣市兩大不動產公會發聯合聲明表示7月拜會縣市首長，確定由地方政府支持民間辦理，不過也因此遭外界質疑高從住豪宅爭議以來「好朋友都是建商？」更讓竹塹特產節因「不動產」3字再度引發話題。

新竹市工商發展投資策進會昨、今天在幸福廣場與228紀念公園舉辦「竹塹特產節-米粉摃丸篇」，邀請20多家在地業者帶來竹塹特產饗宴，還有大胃王比賽、特產DIY、市集及舞台演出等活動。

新竹市不動產仲介經紀商業同業公會也到場擺攤，跟竹市府地政處攜手政令宣導，公會常務監事李天保強調「我們不是在賣房子，希望大家不要誤會了。」現場發送政令宣導摺頁，呼籲合法交易。

高虹安昨天出席竹塹特產節開幕活動，也特地走到不動產仲介公會攤位協助宣導，提醒民眾注意平均地權條例新制，避免遭到「中人」詐騙。她也走訪米粉、摃丸、手作甜品等攤位，替業者行銷。

新竹市地政處指出，「竹塹特產節」舉辦地點臨近火車站，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會與市府把握機會，深入人群攜手提供正確交易觀念，也是為不動產秩序維繫努力，不應被惡意扭曲。