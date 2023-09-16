桃園另類「做16歲」成年禮 4大精神象徵成年闖關挑戰

桃園青年局今於桃園青年體驗學習園區辦理「時代影響力 文武全才」成年禮，以「初心」、「堅持」、「敏捷」及「勇氣」等4大精神象徵成年，結合企業及組織透過闖關活動，讓百位青年領略企業組織背後故事所代表的成年意涵，並透過高低空設施體驗，期許學員突破並超越自我，象徵將勇於接受未來的挑戰。

桃園市副市長蘇俊賓今出席活動表示，「做十六歲」的由來，古代在16歲成年前僅能領半薪，在16歲當年才能領全薪，所以16歲代表人生的另一個階段。並提及16歲的自己受到啟蒙接觸環保運動；第二個16歲時投身桃園環保局，處理環境議題；第三個16歲時再度回到桃園服務，秉持著初心一路堅持到現在，鼓勵青年學子勇敢追夢。

今年成年禮特別攜手4大企業及組織共同辦理，為學員們設計闖關活動，綠腳印國際股份有限公司代表「初心」，經營理念為回收二手玩具，推動綠色經濟，以兒時的初心延續環境永續。泰山企業代表「堅持」，透過70餘年對食品製造的用心及產品品質的守護，展現「實在ㄟ堅持」的價值及意義。

桃園青農聯誼會代表其「敏捷」因應快速變化的市場環境，為台灣農業盡一份心力；唐舖子代表著「勇氣」，展現了創辦人葉安淇在擔任18年全職媽媽後重新踏上職場的勇氣，一手打造熱銷全球19國的零食和伴手禮品牌。透過闖關活動設計，引導學員們為人處事不忘初心，以敏捷的方式解決問題，堅持夢想，並擁有勇氣面對未知的未來。

今也讓百位青年全體共同宣讀成年宣言，百位青年們在今日用愛及熱情，譜寫出邁向成年的青春回憶。