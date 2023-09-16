對比新北永平停車場15億 竹市議員：竹市棒球場造價不高

新北市永平國小地下停車場15日發包，總經費含清運垃圾共新台幣15.7億元。新竹市民代認為，對比新竹市立棒球場與增建地下停車場後經費近12億元，棒球場造價並不算高。

新北市府交通局長鍾鳴時今天表示，配合捷運萬大中和樹林線完工時間，盼望同步啟用停車場，滿足轉乘停車需求，已於15日完成永平國小地下停車場發包，總工程經費包含清除地下廢棄物共15.7億元。

鍾鳴時說，停車場基地下方是永和區早期的垃圾掩埋場，預估清除4萬多公噸垃圾，經費將近5億元，加上強化地質、擋土牆與施工難度，及近年物料、人力成本上升，總工程經費從5年前的9.8億元，漲到決標的15.7億元。

綠黨新竹市議員劉崇顯今天接受中央社記者電訪表示，新竹市棒球場下方停車場可停300輛車，他認為，可依棒球場停車場經費及規劃車位數作參考值，若其他停車場的平均經費比較多，那表示新竹棒球場的工程經費其實並不高。

民主進步黨新竹市議員楊玲宜說，新竹棒球場的總工程費近12億元，其中地下停車場經費3.2億元，棒球場至今因政治力介入而無法驗收，新竹市長高虹安應負責。

新北市交通局停車管理科科長蔡柏坤說，永平國小地下停車場地下3層，可提供233格汽車位、672格機車位。預計113年1月動工，115年5月完工。前瞻基礎建設經費補助2.38億元，其餘由新北市府自籌，也會持續向環境部爭取補助。

他說，將等學生非上課期間開挖垃圾。其餘整體配套措施包含更新學校隔音門窗、增設空調、搬遷幼兒園、興建替代球場、修繕校舍、改善運動場，降低干擾以維護師生安全及學習權益。