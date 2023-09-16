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百神會師 桃警強力廉政、反詐騙及交通安全月宣導

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
「2023土地公國際民俗藝術節」今午在桃園市桃園區熱鬧登場，桃市警桃園分局的犯罪預防宣導團藉機向民眾進行「廉政、反詐騙、交通安全月」宣導，前排左至右分別是桃園分局交通組長林健祥、桃園分局分局長洪志朋、桃園市長張善政及桃園分局副分局長黃呈錫等於會中合影。記者陳恩惠／翻攝
「2023土地公國際民俗藝術節」今午在桃園市桃園區熱鬧登場，桃市警桃園分局的犯罪預防宣導團藉機向民眾進行「廉政、反詐騙、交通安全月」宣導，前排左至右分別是桃園分局交通組長林健祥、桃園分局分局長洪志朋、桃園市長張善政及桃園分局副分局長黃呈錫等於會中合影。記者陳恩惠／翻攝

「2023土地公國際民俗藝術節」今午熱鬧登場，先於桃市府前廣場舉辦百神會師起駕儀式，稍晚在新永和市場旁舉辦主獻大典，桃市警桃園分局除投入警力、義交人員針對活動周邊路段進行交通疏導管制，藉此活動進行「廉政、反詐騙、交通安全月」宣導，深化政風反貪、反詐及交通安全意識，分局長洪志朋特別呼籲民眾，一同響應「反貪倡廉」、「人本交通 停讓文化」與「車輛慢看停 行人安全行」等交通安全月的主題與口號。

桃園分局表示，百神會師起駕儀式後，會師踩街隊伍將行經桃園區中山路、中山東路、三民路、中央街進入新永和市場停車場，總長約3.2公里，估計步行約90分鐘，參與的宮廟陣頭百餘團，場面熱絡；當踩街隊伍抵達新永和市場停車場後有相關表演，其中百神會師齊聚一堂更是場面盛大，警分局組成「犯罪預防及交通安全宣導團」藉機宣導，希望提升宣導效益，一起反詐騙、強化交通安全意識。

桃園分局說明，常見詐騙手法有假愛情交友、假親友詐騙、投資詐欺、假網路購物、分期付款詐騙等類型，若接獲不明來電，務必謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，才能看好自己荷包，警方將持續利用各活動人潮聚集場合，向民眾解析各類常見的詐騙類型，提醒民眾一同杜絕詐騙。

在踩街會師活動之後，接續舉辦主獻大典、土地公文化之夜、一心歌仔戲等節目演出；明天下午2點起到晚上9點30分，同樣在新永和市場旁停車場舉辦祈龜求壽桃、土地公捏麵人DIY、土地公搖滾之夜等活動，2天均有市集，歡迎踴躍參與。

「2023土地公國際民俗藝術節」今明2天在桃園市桃園區熱鬧登場，桃市警桃園分局由分局長洪志朋率領犯罪預防宣導團，趁此活動向到場民眾進行「廉政、反詐騙、交通安全月」宣導。記者陳恩惠／翻攝
「2023土地公國際民俗藝術節」今明2天在桃園市桃園區熱鬧登場，桃市警桃園分局由分局長洪志朋率領犯罪預防宣導團，趁此活動向到場民眾進行「廉政、反詐騙、交通安全月」宣導。記者陳恩惠／翻攝
「2023土地公國際民俗藝術節」今明2天在桃園市桃園區新永和市場旁停車場熱鬧登場。記者陳恩惠／翻攝
「2023土地公國際民俗藝術節」今明2天在桃園市桃園區新永和市場旁停車場熱鬧登場。記者陳恩惠／翻攝

詐騙 桃園 土地公

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