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竹東羽球館整修後負評不斷 鎮公所緊急改善缺失

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
民眾試打體驗整修後的竹東鎮立羽球館卻發現問題一大堆，鎮公所獲知後承諾盡快改善。圖／翻攝自臉書
民眾試打體驗整修後的竹東鎮立羽球館卻發現問題一大堆，鎮公所獲知後承諾盡快改善。圖／翻攝自臉書

已有27年歷史的竹東鎮立羽球館去年封館展開翻新整修，沒想到8月底完工落成後，卻遭球友們批評場內燈光不符標準，就連地板都十分滑險造成摔傷，甚至打高遠球還會擊中上方空調管線。竹東鎮公所緊急施作簡易改善，預計近期重新請專家評估調整，希望弭平運動民眾不滿。

鎮長郭遠彰表示，接獲民眾通報羽球館設施缺失後，他即率公所團隊前往了解，並聽取前來羽球館運動的民眾建議，經會勘發現民眾對於球場地面反映太滑，因此公所已立即派員使用鹼性清潔劑清洗，讓球場增加摩擦係數，防止有民眾打球時因滑倒而受傷。

據了解，因竹東羽球館年久失修，去年由鎮公所爭取到體育署前瞻計畫預算，耗資2190萬元重新整修羽球館，不僅屋頂全部翻新，內外牆也粉刷防水層，解決長年漏水問題，還為讓民眾運動舒適而裝設空調，整建更新球場、廁所等多項場館設施，8月31日才重新啟用。

為吸引全新竹的羽球愛好者回籠，鎮公所更祭出2周免費試打體驗，沒想到才幾天，就紛紛有球友抱怨場館缺失一堆，甚至因場地太滑，被迫打赤腳上場打球，但也無奈打赤腳容易腳底摩擦受傷起水泡更危險，同時指出燈光裝設「不專業」，希望公所盡快改善。

球友質疑場地地板滑是否是因場館太過潮濕導致，但立即有試打過的民眾表示並非地板反潮，因場館內有空調調整溫濕度，懷疑是場地鋪面材質出了問題。

郭遠彰解釋，因新的球場鋪面為樹脂材質，使得表面附有油蠟成分，才會讓民眾感到特別滑，因此已先用鹼性清潔劑清洗，目前無滑溜問題。至於球場頂棚燈光已委請專業照明廠商評估，初步會設置霧面遮光板，避免民眾運動時光線直射造成不適，同時公所會請專家重新評估調整待改善設備，讓民眾打球更安心。

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