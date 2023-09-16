百神會師慶土地公生日 金曲歌王今晚桃園獻唱

2023土地公國際民俗藝術節今天在桃園區新永和市場旁停車場熱鬧登場，活動以「回到土地根本」為主題，全台及日本、大陸廈門、馬來西亞和新加坡上百尊土地公齊聚，祈求地方豐饒平安，現場有在地農特產文創市集可逛下午4時30分還有沖繩三線琴和EISA太鼓與地方進行文化交流，金曲歌王殷正洋、李麗芬和金智娟等人，活動將持續到明晚9時為止，有興趣民主請把握機會前往。

今年活動以「回到土地根本」主題呈現台灣土地信仰，除了日本沖繩土帝君駐駕新，還有廈門仙岳山福德廟、馬來西亞大伯公廟、新加坡榜鵝土地公廟，展現桃園多元城市意象。

桃園市長張善政表示，土地公是鄉土守護神，全桃園市有2,000多座土地公廟，數量為全臺之冠，是名符其實的「土地公之城」。2023「土地公國際民俗藝術節」透過百神遶境、千人踩街、萬人祈福，邀請其他城市及國際宮廟共同參與，持續推廣土地公信仰，將祭祀文化融合傳統，增加國際性的民俗技藝交流，豐富廟會文化的展現。今年還特別恭請八德霄裡玉元宮玉皇大帝御賜王令牌給今年參與活動的每尊土地公，為土地公的神格加官晉祿，護佑桃園。

一連兩天的活動除了祭儀和文創市集，還有熱鬧的｢土地公文化之夜｣及｢土地公搖滾之夜｣，今晚登場的「文化之夜」邀請鳳鳴齋國樂團、沖繩三線琴、沖繩EISA太鼓、民歌手李麗芬、殷正洋、金智娟，以民歌串連民俗藝術表演；明晚的「搖滾之夜」則邀請海風樂團與沖繩EISA太鼓、小男孩樂團、AcQUA源少年、黃偉晉，以年輕、本土搖滾為主軸，將土地公文化向下扎根。