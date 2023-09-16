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竹塹特產節沒米粉公會擺攤 鄉民酸新竹3寶：米粉、貢丸、不動產

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹塹特產節今明天在新竹市幸福廣場與228紀念公園周邊舉行，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會也來擺攤宣傳政策規範。圖／竹市府提供
竹塹特產節今明天在新竹市幸福廣場與228紀念公園周邊舉行，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會也來擺攤宣傳政策規範。圖／竹市府提供

新竹市工商發展投資策進會今明2天舉辦「竹塹特產節」，由於昨天新竹市米粉商業同業公會發出公告，表示因未與市府工策會達成共識，不參與該活動，形成竹塹特產節卻沒有米粉公會擺攤，引起熱議；今天又有網友發現活動地圖竟有新竹市不動產仲介經紀商業同業公會來擺攤，讓PTT網友大酸「新竹有三寶，米粉、貢丸、不動產」。

由新竹市工策會舉辦的「竹塹特產節-米粉摃丸篇」，於周末在幸福廣場及228紀念公園（府後街至中央路口）登場，邀請在地品牌業者帶來竹塹特產饗宴之外，活動還有大胃王比賽、特產DIY、有獎徵答、「丸粉集。竹好玩」市集及草地舞台演出。

有網友在PTT「政黑版」發文提及今天竹塹特產節登場，「第一攤在賣不動產？」並附上竹塹特產節的漫步地圖攤位表，上頭攤位列表第1個就是新竹市不動產仲介經紀商業同業公會，瞬間引發網路熱議。

有網友留言紛紛大酸「請正名：竹塹房產節」、「來新竹吧就是要住預售屋吃米粉配貢丸湯」、「天下第一攤 新竹不動產」、「新竹有三寶，米粉、貢丸、不動產」。依據攤位設置表，現場還有多家知名摃丸，米粉，以及花生醬、甜品等到場擺攤。

對此，新竹市政府地政處說明，適逢「竹塹特產節」重大活動，且辦理地點臨近火車站具有交通便利性，應可吸引大批市民或遊客前往，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會與市府把握契機，深入人群攜手共同提供正確交易觀念，如此對業務的努力與用心卻遭惡意解讀，深感遺憾與痛心。

新竹

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