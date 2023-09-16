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不動產公會到竹塹特產節擺攤遭質疑 竹市府：不容扭曲

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹塹特產節今明天在新竹市幸福廣場與228紀念公園周邊舉行，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會也來擺攤宣傳政策規範。圖／竹市府提供
竹塹特產節今明天在新竹市幸福廣場與228紀念公園周邊舉行，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會也來擺攤宣傳政策規範。圖／竹市府提供

新竹市工策會今天起一連2天舉辦「竹塹特產節」行銷在地特產，米粉公會因不滿活動舉辦地點不在米粉寮等原因，決定退出參與竹塹特產節，引發爭議，有網友、民代發現現場「沒有米粉公會卻有房仲公會」來擺攤提出質疑。竹市府強調，設攤是為了宣導不動產交易安全，為了維持不動產秩序維繫的努力，不容「惡意扭曲」。

竹塹特產節今明天在新竹市幸福廣場與228紀念公園周邊舉行，有網友發現現場沒有米粉公會，但卻有新竹市不動產仲介經紀商業同業公會來擺攤，市議員劉崇顯表示，希望市長高虹安可以聽見米粉業者心聲，對「米粉公會未參與」此事情來三思。

新竹市政府回應，不動產交易安全為普世價值及促進社會安定的重大政策，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會以「公益」出發，到「竹塹特產節」重大活動設攤宣導交易安全等，卻遭民代及社群媒體不當連結不動產炒作等，市府深表遺憾。

市府表示，不動產交易市場近期出現「中人詐騙案」造成民眾鉅額損失，新竹市不動產仲介經紀商業同業公會善盡公會的社會責任，與市府共同宣導「交易合法業者」辨識查證方式，彼此為交易秩序、安全及保障民眾財產而努力，並為公私協力合作的優良典範，但民代及社群媒體卻惡意抹煞如此「正向價值」，市府深表遺憾。

地政處表也說明，適逢「竹塹特產節」重大活動，且辦理地點臨近火車站具有交通便利性，應可吸引大批市民或遊客前往，公會與市府把握契機，深入人群攜手共同提供正確交易觀念，如此對業務的努力與用心卻遭惡意解讀，深感遺憾與痛心。

地政處強調，為保障交易安全與釐正交易秩序，中央陸續推動「平均地權修正5大措施」、「包租業轉租實價登錄」等重大措施，地政處為推動新制多次與公會合作辦理宣導與教育訓練，而公會亦主動在房仲公益捐血等活動宣導交易安全，攜手為交易安全的目標而努力。

新竹 社群媒體

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