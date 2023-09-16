戶政人員無心之過被叫錯名字30年 八德區長妙玩諧音梗

桃園市八德區長蔡豊（ㄌㄧˇ）展因名字讀音關係，常被熟識好友開玩笑稱「蔡里長」，職位一下矮了好幾階，但他從不生氣，解釋諧音梗已成自我介紹的破冰妙招，而且背後藏著一段被人叫錯名字30年的秘密。

今年58歲的蔡豊展任公職28年，從基層鄰里服務做起，由於「豊展」讀音近似「里長」，衍生趣聞不斷，最常被問的問題就是「你在哪個里服務」，就連家人也曾經誤會，疑惑家裡什麼時候多了一個陌生人。當好友開玩笑時，他總是微微笑說「其實我不是蔡豊展」，娓娓道出被誤會30年的故事。

蔡豊展表示，父母其實是幫他取名「蔡豐展」，但因為早期報戶口是手寫資料，戶政人員與父母都以為「豊」是「豐」的簡寫，所以戶口就登記「蔡豊展」。

蔡豊展笑說，雖然平常簽名、蓋印章都是用「蔡豊展」，但因為大家都誤會「豊」的讀音，家人和好友都叫他「蔡豐展」，而且一路從小學讀書、出社會工作叫到結婚擺席宴客，直到30歲考上公務員，進入公務員體系工作，才發現2個字是截然不同的字。

蔡豊展說，名字已經跟了他50幾年，沒有想過改名，「不管是蔡豊展或蔡豐展，都是我本人」，就像即使被叫錯變成里長，為民服務的熱忱都不會打折改變。

對於八德區政工作，蔡豊展表示八德正在改變茁壯，除了捷運交通建設、重劃區規劃發展和污水下水道接管工程，還有人文歷史及地理考察等工作要做，雖然千頭萬緒，但會依照市長張善政和市府各局處規劃努力執行，提供八德區民更好的生活品質。