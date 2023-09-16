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U18世棒賽「台灣隊長」王念好替母校爭獎金 9宮格一球放倒3格

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
U18「台灣隊長」王念好（中）在桃園市議員余信憲（右）牽線下，返母校北科附工替棒球隊爭取獎助金，知禮建設董事長康自豪最後大方贊助10萬元。圖/桃園市議員余信憲提供
U18「台灣隊長」王念好（中）在桃園市議員余信憲（右）牽線下，返母校北科附工替棒球隊爭取獎助金，知禮建設董事長康自豪最後大方贊助10萬元。圖/桃園市議員余信憲提供

台灣在U18世界盃棒球賽拿下亞軍，扛起第4棒的隊長王念好加盟富邦悍將，昨天報導隨一軍練球，選擇就讀北科附工時期的5號球衣。他感念母校栽培照顧，在桃園議員余信憲牽線幫忙下，重返母校投9宮格，替棒球隊爭取1格1萬元的獎助金，一上場就是實力展現，不但一球擊倒三格，另有一格搖搖欲墜，最後贊助廠商董事長康自豪也加碼放送，最後捐出10萬元給球隊。

余信憲表示，王念好此次擔任隊長兼第4棒，優異的表示令人印象深刻，尤其是對美國隊的全壘打，讓他非常感動。知禮建設董事長康自豪也非常熱愛棒球，也想為棒球運動出一分心力，所以居中牽線促成這次活動，希望能為桃園的棒球運動帶來更好發展。

康自豪直誇王念好球技超群，不但九宮格全中，其中一球還差點一次擊倒4格，令人驚艷難忘，所以加碼總共捐出10萬元，希望能為桃園棒球運動盡一份心力。

校長莊士鋒表示，棒球隊經費籌措不易，整隊帶出去比賽都要花費幾十萬，從住宿、交通、伙食，對學校都是不小的負擔，需要各方的資源幫忙，才能供應棒球隊的訓練開銷，培養出更多的「王念好」，感謝議員與董事長的幫忙，希望未來這樣的運動能夠常態化。

U18「台灣隊長」王念好在桃園市議員余信憲牽線下，返母校北科附工替棒球隊爭取獎助金，知禮建設董事長康自豪最後大方贊助10萬元。圖/桃園市議員余信憲提供
U18「台灣隊長」王念好在桃園市議員余信憲牽線下，返母校北科附工替棒球隊爭取獎助金，知禮建設董事長康自豪最後大方贊助10萬元。圖/桃園市議員余信憲提供

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