U18世棒賽「台灣隊長」王念好替母校爭獎金 9宮格一球放倒3格

台灣在U18世界盃棒球賽拿下亞軍，扛起第4棒的隊長王念好加盟富邦悍將，昨天報導隨一軍練球，選擇就讀北科附工時期的5號球衣。他感念母校栽培照顧，在桃園市議員余信憲牽線幫忙下，重返母校投9宮格，替棒球隊爭取1格1萬元的獎助金，一上場就是實力展現，不但一球擊倒三格，另有一格搖搖欲墜，最後贊助廠商董事長康自豪也加碼放送，最後捐出10萬元給球隊。

余信憲表示，王念好此次擔任隊長兼第4棒，優異的表示令人印象深刻，尤其是對美國隊的全壘打，讓他非常感動。知禮建設董事長康自豪也非常熱愛棒球，也想為棒球運動出一分心力，所以居中牽線促成這次活動，希望能為桃園的棒球運動帶來更好發展。

康自豪直誇王念好球技超群，不但九宮格全中，其中一球還差點一次擊倒4格，令人驚艷難忘，所以加碼總共捐出10萬元，希望能為桃園棒球運動盡一份心力。