竹塹特產節 竹市米粉公會拒參加

新竹市工商發展投資策進會今年將米粉摃丸節轉型舉辦「竹塹特產節-米粉摃丸篇」，今明2天在幸福廣場、228紀念公園登場，但因為活動選址問題，引發新竹市米粉商業同業公會不滿，決定拒絕出席相關活動；新竹市工商發展投資策進會總幹事曹永明表示，歡迎公會另提出米粉產業傳承規畫，工策會將予協助。

「竹塹特產節-米粉摃丸篇」今明2天在幸福廣場及228紀念公園（府後街至中央路口）登場，邀請在地品牌業者帶來竹塹特產饗宴之外，活動還有大胃王比賽、特產DIY、有獎徵答、「丸粉集。竹好玩」市集及草地舞台演出，不過因為選址衍生風波。

新竹市米粉商業同業公會理事長鍾淑鈴表示，新竹市舉辦米粉摃丸節將近20年，公會向來支持，但今年活動在幸福廣場舉辦，跟米粉寮毫無連結。公會希望米粉節繼續在米粉寮舉辦，讓民眾參觀曬米粉、搭波波車、聽耆老講故事，但工策會堅決不要，公會除了失望，也深怕產業文化逐漸凋零。

工策會總幹事曹永明表示，前市府曾經將米粉、摃丸節分開舉辦，但整體行銷效果沒有很好，考量該筆經費1年85萬元，經費科目名稱又為「地方產業行銷」，應該整體規畫行銷，所以今年活動有所調整，同時也邀請台中霧峰農會參與，強化城市交流。