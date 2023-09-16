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竹東躍升全台第一大鎮…升格市只差一步 民怨建設落後

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹東台泥親子公園因安檢未過而封閉，民眾抱怨公園建設跟不上人口成長。記者巫鴻瑋／攝影
竹東台泥親子公園因安檢未過而封閉，民眾抱怨公園建設跟不上人口成長。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮8月以15人超越南投縣草屯鎮成為全台第一大鎮，距離升格「竹東市」僅一步之遙，但民眾抱怨建設落後，多數公園因安檢不合格封閉將近一年，民代疾呼鎮公所與縣政重視；竹東鎮公所表示，已擬定公園再造計畫，10月將有廠商進駐逐一改善。

據了解，竹東鎮內目前有67座老舊公園，因設施不符合最新法規標準而被迫封閉，僅餘和江街至善公園合格開放，公所雖編列4500萬元改善，但民眾還是抱怨進度慢，並指竹東一座特色公園都沒有。

議員彭余美玲表示，竹東鎮內各公園已經封閉超過半年，不少民眾非常失落，希望鎮公所與縣府重視；縣議員鄭朝鐘也向縣府爭取在竹東興建特色公園，提供更多親子休憩場所。

竹東鎮長郭遠彰回應，竹東已經以97005人口超越草屯96990人口成為全台第一大鎮，明白民眾對於竹東的期待，公所會全力與鎮代會緊密合作，並爭取特色公園建設、完善竹東的公共建設及社會福利，期許竹東能重回往日「全台三大鎮之一」的榮光。

議員 新竹 親子

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