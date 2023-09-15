米粉節轉型竹塹特產節 林志潔：自斷商機與歷史

新竹市行之有年的米粉摃丸節轉型為「竹塹特產節米粉摃丸篇」，地點脫離米粉重要聚落「米粉寮」。民進黨新竹市立委參選人林志潔今天表示，匪夷所思，自斷商機和米粉歷史。

新竹市府舉辦2023竹塹特產節米粉摃丸篇16、17日將在幸福廣場及228紀念公園登場，新竹市米粉商業同業公會考量活動地點未能繼續在南勢「米粉寮」舉辦、文化連結較弱等因素，經與市府協調未能達成共識，今天宣布「不參與」活動。

民進黨新竹市立委參選人林志潔透過臉書粉專發文表示，市府強行將舉辦了20年的米粉節改為竹塹特產節，又將具有歷史意義的舉辦地點米粉寮，改到幸福廣場，實在是匪夷所思，「絲毫沒有理解和珍惜新竹米粉的歷史」。

林志潔指出，過去全盛時期，新竹曾有上百家米粉工廠，或幫忙代工，或小規模生產，甚至還在客雅溪畔曬米粉。但因為大廠工業化，而一般家庭工業人力老化、年輕人不願接棒，還有土地廠房納管等等問題，導致小型業者逐漸收攤，目前約剩10來間，集中在南勢里的米粉寮，留存的文史與產業經驗更顯珍貴。

林志潔提到，要強化新竹不同食品產業的特性，應該是除了米粉貢丸節，也可以辦粄條節、湯圓節、竹塹糕餅節，逐步打響新竹其他美食特產，而不是自斷商機，將重要的米粉節歷史硬生生砍斷。她說，米粉和新竹城市的發展緊密相連，「執掌這個城市命脈的人，需要用心了解歷史，好好培力米粉產業」。

此外，新竹市長高虹安近日因豪宅、名車爭議，遭外界質疑與建商關係匪淺，有眼尖網友從竹塹特產節的活動海報發現，攤位名單編號第1竟是「新竹市不動產仲介經紀商業同業公會」直言難以置信，「未免太不避嫌」。

對此，主辦活動的新竹市工商投資策進會總幹事曹永明說，不動產公會是配合地政處一起利用兩天活動期間，協助推廣政令宣導，請外界不必過多聯想。

至於活動改為竹塹特產節，曹永明指出，考量活動經費新台幣85萬元，且預算科目為「地方產業行銷」，因此回歸符合預算科目的方向辦理，兼顧各類地方特產。