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新豐海岸成三不管地帶 徐欣瑩提出養灘發展觀光

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
徐欣瑩（左2）至新豐海岸會勘，地方村長提出應盡快解決流浪犬出沒傷人問題。記者巫鴻瑋／攝影
徐欣瑩（左2）至新豐海岸會勘，地方村長提出應盡快解決流浪犬出沒傷人問題。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨立委參選人徐欣瑩今到新竹縣新豐鄉的坡頭漁港會勘，與新豐鄉長徐煒傑，會同林業署、第二河川局、新竹縣政府等單位，提出海岸線管轄權應整合，由公所提出養灘計畫，並妥善維護漁港、整理周邊環境，提升新豐海岸線的觀光發展。

徐欣瑩表示，新豐海岸線的管轄權分散在鄉公所與中央數個單位間，事權長期未整合，形成許多三不管地帶，以致於影響在地的生活品質，甚至影響經濟以及觀光的發展，就連鄉公所都很難維護當地環境的整潔、安全，以及進行灘堤的涵養，中央及地方應整合尋求解決辦法，讓新豐鄉海邊的管理能夠更有效率。

徐煒傑表示，新竹縣政府為了解決坡頭漁港南堤長久以來飄沙淤積，目前累計已清出5萬立方公尺泥沙堆置在漁港旁，但是堆置的泥沙卻只是暫置而沒有去處，是否可以將這些泥沙做更有效的利用，例如將沙放到新豐溪出海口沿岸作為養灘工程。

徐欣瑩指出，新豐鄉海邊也有滿攤遍野的垃圾，平日仰賴民間公益團體自發性撿垃圾，以及流浪犬四處遊蕩的議題，甚至近2個月內已發生4起流浪犬攻擊人的事件，當地居民人人自危，也擔心環境與犬隻安置議題，會阻礙坡頭漁港的濱海觀光發展。

今天會勘後決議，將由新豐鄉公所提出使用及養灘計畫，並請林業署同意將土地撥用給鄉公所統一管理維護，也讓淤積的泥沙挖起來後可以填入灘岸養灘，妥善維護漁港周邊環境，讓民眾可以安全地來騎自行車、看海，提供更好的休閒觀光好去處，帶動地方的繁榮發展。

新竹 徐欣瑩 護漁

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