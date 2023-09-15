航空城安置住宅明年底交屋 民代：補償低購屋負擔沉重

桃園市住宅發展處今天表示，航空城安置住宅有4大區塊共計11個街廓50棟1925戶（含80戶配租），依目前進度預計113年9月起陸續完工、驗收，同年12月起可以開始點交，最先完工的會是靠近機捷A18站（與高鐵站共構）的468戶，距離購物中心、國際知名飯店走路只需5~8分鐘。

住宅處也要在10月辦理安置住宅選屋的號次順序抽籤，預計年底可以規畫實品屋安排符合購屋資格的民眾參觀，預計明年春節前，依據號次順序抽籤結果，辦理4大區位的選房登記。

不過市議員游吾和、徐其萬強調，選擇安置住宅的民眾最在意的是售價，4年前說明會每坪售價13至14萬元，當時就反映徵收補償金額過低無法負擔，鄭文燦卸任市長前把每坪調漲到21至22萬，每坪暴漲將近60%還不含車位，拆遷補償費因為點數沒調高，民眾還要繳交數百萬元買房，加上「先建後拆」政策一直跳票，已經搬遷的住家要負擔租金和兩次搬家費用，政府的補助根本不夠，負擔沉重。

游吾和、徐其萬還指出，安置住宅雖然有考量照經濟弱勢，但是政府減收弱勢差額50%的門檻過苛，應該從目前的500萬元放寬至650萬元，不包含土地且不含自拆獎勵金在內，配售面積在160平方公尺以下（3房）也要能適用，減輕經濟弱勢的負擔。

地政局說明，符合安置住宅經濟弱勢的標準，必須土地與建物的補償總額低於一定的門檻，目前為500萬元，而且限選購120、130平方公尺的房型（兩房），例如補償總額為400萬元，房價為800萬元，400萬元的差額由政府補助一半200萬元。地政局還在研議在真正照顧弱勢的前提下，是否要放寬適用對象。

地政局說明，前市府是根據物價波動和工程成本調高安置住宅售價，訂定每坪22萬元的上限以後不會再調高，這樣的售價是大約是目前各區位行情的6折。另外，今年已經完成受理選擇安置住宅的申請作業，計有1226人申請，往後未售出的住宅會先保留，以便有可能處理個案拆遷戶時的需求，最後會採公開標售減輕抵付成本。徐其萬、游吾和強調政府工程延宕卻要拆遷戶負擔物及波動的結果很不合理，應該再提高補償。

航空城安置住宅4大區位分別為大園區近機捷A18站的468戶（不含80戶配租）、蘆竹區A11坑口站104戶、捷運綠線大園區G17中正東路206戶、蘆竹與大園區交界的海軍基地舊址1067戶（機場園區安置戶，有5個街廓），近A18站的區位距離知名購物中心、飯店徒步只需5至8分鐘，以附近行情每坪30至40萬元甚至更高。