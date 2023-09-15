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苑裡前鎮長劉秋東涉貪遭訴 公所：未影響相關工程後續

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮公所今天表示，前鎮長劉秋東是卸任後才遭檢調偵辦調查，其任內發包工程眾多，難以對照哪些是涉及借牌投標，目前所有工程都依契約日程施作或已完成，並無違約遭罰款工程個案發生，檢方偵辦期間並未影響工程後續。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公所今天表示，前鎮長劉秋東是卸任後才遭檢調偵辦調查，其任內發包工程眾多，難以對照哪些是涉及借牌投標，目前所有工程都依契約日程施作或已完成，並無違約遭罰款工程個案發生，檢方偵辦期間並未影響工程後續。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東任內涉嫌借用他人名義投標所內工程，同時針對苑裡公有零售市場相關3件標案，在決標後向得標廠商要求二至三成不等賄賂，苗栗地檢署偵查終結，認定他涉犯貪汙治罪條例等案件，依法提起公訴，引發地方譁然，紛紛關切涉案工程的後續狀況。

對此，苑裡鎮公所表示，劉秋東是卸任後才遭檢調偵辦調查，其任內發包工程眾多，難以對照哪些是涉及借牌投標，且從去年底他卸任後至今，目前所有工程都依契約日程施作或已完成，並無違約遭罰款工程個案發生，因此劉借牌所涉及的標案，檢方偵辦期間並未有影響相關工程後續狀況。

另外，鎮民矚目的苑裡公有零售市場拆除重建案，目前進度包含「新建工程」(2億6千萬元)及「歷史建築工程」(7千萬元)，經費已於112年8月第二次追加(減)預算通過。

有關新建工程(2億6千萬元)的專案管理勞務採購部分，已於112年8月10日決標，目前辦理統包工程標案製作及後續進行標案上網公開閱覽，預計9月底辦理第一次統包工程上網招標；「歷史建築工程」(7千萬元)的設計監造部分，正在進行招標前置作業，預計10月份上網公開招標。

歷史建築 貪汙

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