竹縣新任環局長就職 蕭宏杰：首重廢棄物處理

新竹縣政府環保局今天舉行新任局長蕭宏杰就職宣誓典禮。蕭宏杰在關西鳳山溪污染案後續處理及協調期間臨危授命，由副局長一職升任，他今天表示，將首重廢棄物處理與民眾信任感。

新竹縣關西鎮鳳山溪6月間 發生鳳山溪污染案，不少地方民眾不滿時任縣府環保局長朱振群無作為，要求撤換，縣長楊文科8月間在縣府主管會報宣布朱振群轉任簡任秘書，並由原副局長蕭宏杰代理局長一職。

蕭宏杰代理職務於9月1日真除，正式升任環保局長，今天舉行宣誓就職儀式。

蕭宏杰表示，今後2大施政重點，分別是做好鄉親關切的廢棄物處理，及建立民眾對政府的信心。

蕭宏杰指出，新竹縣焚化爐預計明年8月完工、10月試燒，屆時可去化這幾年暫置的垃圾，讓生活環境更乾淨舒適。他認為垃圾處理要多元化，將加強宣導源頭減量，並與企業合作以循環經濟方式有效利用能源。

他也感慨，環保局人員面對環境污染事件，幾乎都能在第一時間控制污染擴散、追查源頭與環境復原、善後與賠償，做了很多事但民眾並不了解，因此對政府不信任，未來要加強危機處理與對外溝通，改善資訊落差。

新竹縣政府表示，蕭宏杰畢業於國立成功大學環境工程學系、國立台灣大學環境工程學研究所，民國96年考上公職後，到任新竹縣政府環保局，曾任技士、水污染防治科長、空氣污染防治科長及一般廢棄物防治科長，專業認真的表現獲拔擢陸續升任環保局副局長、局長。