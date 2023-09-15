苗栗縣組團赴陸明出發 盼成為全台第二個雙城互惠交流

苗栗縣長鍾東錦在疫情解封後，明天將率同各局處和各級農會幹部組成參訪團，赴大陸武漢及北京展開城市對等互惠交流，著力於農產行銷、觀光旅遊及客家文化傳承等重大議題，希望增進武漢與苗栗常態互動，汲取成功經驗共創美好願景。鍾東錦也期許，此行成為繼北市與上海雙城論壇後的第二個雙城互惠交流。

苗栗縣府指出，苗栗與大陸湖北省武漢市長期維持友好關係，疫情期間仍以視訊進行「山水相依、雙城情深」交流維繫情誼；這次由鍾縣長領軍的參訪團錦除縣府局處主管，還有縣農會及鄉鎮市農會、全國台企聯、台灣客家總商會等民間團體幹部，參訪行程從16日至21日，縣府規畫的互惠交流議題，涵蓋雙城農產行銷、兩地青年共好、多元文化融合及創建年度論壇；有感於苗栗為客家大縣，昔日與廣東省梅縣客家族群互動熱絡，無奈因疫情與兩岸情勢阻隔而停滯，希望此行與武漢恢復經濟交流，同時重啟客家文化交流互動大門。

縣府表示，參訪行程十分緊湊，期間將赴武漢江夏區考察休閒農業和水產養殖，舉行「鄂台現代化農產業合作交流會」，參觀高新展覽館及苗栗路建設；19日將參加第17屆武漢台灣周開幕式，為雙城友誼升溫；20日赴北京參訪與海協會會長張志軍會面，對方曾在2016年協助推動泛藍8縣市到大陸辦理農特產品展銷推介活動及兩岸文化創意產業合作等；21日將拜會全國台企聯、參訪台灣會館，關心台商投資現況，交流意見並協助解決疑難問題。

鍾東錦說，參訪行程除借鏡大陸成功經驗、增進兩岸互動，更重要的是要將苗栗優質的文旦、東方美人茶、芋頭等農特產品推介到大陸，吸引陸客規畫行程到苗栗旅遊，帶進人潮錢潮，增加農友收益並帶動觀光產業發展，另外也尋求大陸高層支持，在平等互惠原則下，促成苗栗與武漢雙城的互動成為常態，鞏固情誼、共創美好願景。