竹市幼園牙齒健檢起跑 1萬名學童受惠

為守護學齡前兒童牙齒健康，新竹市長高虹安昨天宣布學齡前牙齒健檢校園巡迴正式啟動，市府衛生局與牙醫師公會合作，9月起至11月將前進134間公、私立幼兒園展開牙齒健檢與塗氟校園巡迴服務，預計1萬多名幼兒園學童受惠，希望降低學童齲齒發生率。

高虹安昨赴三民國小附設幼兒園了解孩童牙齒健康檢查校園巡迴服務執行情形，在創美牙醫診所牙醫師劉庭豪指導下，高虹安與現場小朋友一起學習「貝氏刷牙法」，並說明塗氟及使用含氟牙膏就是讓牙齒穿上鋼鐵衣，保護牙齒不容易被破壞。

高虹安親自分享「護牙五妙招」，包含均衡飲食少甜食、定期塗氟及使用氟化物、正確刷牙、定期看牙醫及窩溝封填等。

牙醫師公會理事長藍鴻文說，依實證研究，牙齒塗氟可以降低乳齒齲齒率達37%、恆齒齲齒率達43%，也提醒家長為孩童選購含氟牙膏要注意氟化物須達1000ppm以上才具防齲功效。

衛生局長陳厚全說，提醒家長千萬不要有「乳牙是暫時，蛀掉沒關係」的觀念，建議家長從小就要為孩子養成刷牙習慣，0至3歲孩童家長可用紗棉布或牙刷為孩子刷牙；3至6歲孩童自行刷牙後，家長再完整協助刷第2遍；6至9歲學童可開始學習貝氏刷牙法。