活化老城區 從最老國小著手

桃園市政府封館、拆除新民大樓計畫挨批倉促，但以城市長遠發展而言，不少民代仍給予肯定。桃園市政府表示，市長張善政上任之後，致力於人本交通與老城區活化，新民大樓公辦都更將是改造站前風貌重要的一環，鄰近的桃園國小通學步道也將優化拓寬，研擬假日辦市集，成全市示範點。

市府指出，新民大樓公辦都更已在規畫中，預計明年上半年拆除，基地將先規畫停車場，滿足地方停車需求，新大樓的規畫設計則會與地方討論，以地方需求為重要參考依據，而都更進行的同時，周邊環境也會跟著改善。

都發局長江南志表示，桃園火車站前商圈是桃園早年重要的商業區，站前的桃園國小也是桃園市最老的小學，但早期市街規畫已經無法滿足目前的需求，市府針對舊城區的開發將採循序漸進優化，以桃園國小與77藝文町通學廊道改善為核心，陸續拓展到「大廟」景福宮和桃園火車站。

都發局進一步說明，桃園國小優化通學步道初步構想是將學校通往77藝文町、中華路的人行道全部拓寬至3公尺，民權路往中山路方向也會利用現有騎樓規畫人行道。

另外，桃園國小正門的成功路目前路幅20公尺寬，擬於假日封路規畫15公尺寬的綠帶舉辦市集，留5公尺寬供車輛經成功路往中山路方向行駛，但確切辦法有待與地方討論定案，若依目前規畫，步道改造所需經費約2500萬元，將向中央爭取。