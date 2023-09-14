湖口垃圾打包飄惡臭挨批 竹縣府促趕工降低衝擊

新竹縣湖口鄉垃圾轉運站近期進行垃圾打包作業，周邊居民抱怨指出，暫置垃圾經翻攪等作業後傳出惡臭，不敢開窗戶。新竹縣環保局今天表示，要求盡快縮短作業時間，降低衝擊。

湖口鄉垃圾轉運站周邊居民指出，自11日起進行垃圾打包作業，遭高溫曝曬的暫置垃圾經翻攪、抓取、破碎及擠壓後臭氣更是遠播，家戶不敢開窗戶，要求盡速趕工，盡早結束這場不得不臭的噩夢。

對此，湖口鄉長吳淑君向中央社記者表示，湖口鄉的垃圾量從民國101年累計至今約有6908噸的垃圾暫置量，為減少對環境的影響，鄉公所向新竹縣環保局爭取經費及相關工具進行打包作業。

她說，湖口鄉公所清潔隊從11日起執行暫置垃圾打包作業，計畫工期將到今年12月31日，垃圾將封包成每顆約1噸重，打包後的垃圾會暫置於清潔隊隊部內，等待後續進場焚化處理。

吳淑君表示，進行垃圾打包作業時，垃圾經翻攪、抓取、破碎等再加上天氣炎熱，會飄出惡臭味道，受臭味影響最嚴重的是鳳凰村36鄰，共有35戶居民，鄉公所將補償每戶衛生紙及洗碗精各1箱。

對於湖口垃圾轉運站打包暫置垃圾，新竹縣環保局提供新聞資料指出，打包作業可減少對環境的影響，打包後將持續靜置待新竹縣焚化爐完工後處理。

環保局表示，湖口鄉清潔隊垃圾打包作業預計到今年12月底，這段期間將請廠商、湖口鄉公所清潔隊協助加強現場消毒作業，並盡可能縮短打包作業時間，降低衝擊。

環保局向中央社記者指出，新竹縣焚化爐預計明年8月完工，預計明年10月進行試燒作業；至於何時可以正式運轉，還需有空氣污染排放許可證等相關文件完成申請後，才可進行正式運轉。