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獨／桃園新民立體停車場9月底吹熄燈號 預計明年都更

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園火車站前商圈的新民立體停車場因建物老舊，修繕維護不易，桃園市政府拍板9月底封館待拆，屆時大樓內圖書館和長青學苑也將整併遷移。記者陳俊智／攝影
桃園火車站前商圈的新民立體停車場因建物老舊，修繕維護不易，桃園市政府拍板9月底封館待拆，屆時大樓內圖書館和長青學苑也將整併遷移。記者陳俊智／攝影

桃園市政府位於桃園火車站前商圈的新民大樓，近日傳出因公共安全與消防安檢疑慮被認定危樓，預計月底封館待拆，不少民眾錯愕，而大樓內的停車場圖書館和終生學習教室仍維持運作，也引發使用者顧慮；桃園市政府證實封館消息，但強調大樓並非危樓，只是設備老舊毀損，不宜長久使用，預計明年公辦都更

據了解，新民大樓產權為桃園市交通局所有，1、2樓為桃園市圖書館桃園分館，3到6樓委外經營停車場，7樓則是桃園區長青學苑。其中，長青學苑由桃園區公所負責規畫管理，目前各類課程開課情況，學員總數近2千名。

桃園區公所表示，新民大樓並非危樓，只是啟用至今約40年，屋齡老舊，消防緊急通報系統與安全門也陸續出現毀損，修繕需上千萬元經費，加上市府有改造老城區計畫，9月8日才決定封館和啟動都更。由於大樓並非結構有問題，只是設備毀損不宜長久使用，考量民眾仍有使用需求與緩衝期限，所以將封館時間訂在9月底。

桃園市議員余憲信表示，以長遠發展來看，都更有助於城市活化再利用，可促使桃園往好的方向發展，帶動地方經濟活絡，不過市府此次決定似乎過於倉促，資訊也不夠明確，造成長青學苑學員混淆憂慮，一般民眾更無從知悉，事前規劃應該更周延，也要給民眾更多緩衝時間做準備。

新民大樓封館衝擊長青學苑千餘名學員上課權益，桃園區公所正在盤點轄內社區活動中心使用情況，尋覓適合上課地點；圖書館桃園分館停止營運後，藏書將調整至其他分館；停車場的月租車位用戶則會移至鄰近的文昌停車場，盡量減少影響。

市府指出，新民大樓公辦都更已在規劃中，預計明年上半年拆除，基地將先規畫停車場，新大樓的規劃設計則會與地方討論，以地方需求為重要參考依據，而都更進行的同時，周邊環境也會跟著改善。

桃園火車站前商圈的新民立體停車場因建物老舊，修繕維護不易，桃園市政府拍板9月底封館待拆，屆時大樓內圖書館和長青學苑也將整併遷移。記者陳俊智／攝影
桃園火車站前商圈的新民立體停車場因建物老舊，修繕維護不易，桃園市政府拍板9月底封館待拆，屆時大樓內圖書館和長青學苑也將整併遷移。記者陳俊智／攝影
桃園火車站前商圈的新民立體停車場因建物老舊，修繕維護不易，桃園市政府拍板9月底封館待拆，屆時大樓內圖書館和長青學苑也將整併遷移。記者陳俊智／攝影
桃園火車站前商圈的新民立體停車場因建物老舊，修繕維護不易，桃園市政府拍板9月底封館待拆，屆時大樓內圖書館和長青學苑也將整併遷移。記者陳俊智／攝影

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