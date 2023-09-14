桃竹竹苗TPASS整合測試完成 高虹安：10月2日上路

桃竹竹苗4縣市攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票TPASS」，新竹市政府今天邀集交通部公路總局新竹區監理所、桃園捷運、微笑單車公司、台鐵、2家票證公司、3家客運業者所屬車機公司、16家客運業者進行票證系統整合測試。市長高虹安說，各業者刷卡軟硬體設備通過各種情境模擬測試，將於10月2日上路。

交通處長倪茂榮說，市府今天偕同各公司、客運業者們，進行「桃竹竹苗通勤定期票」整合測試，針對4種定期票方案，進行不同運具、路線、區間跨越、越區扣款（電子錢包）、交易顯示、解卡設定等多項交叉測試。

不僅如此，今天的測試也針對7月1日三大都會區公共運輸定期票上路後，皆有遇到定期票提早啟用、進站刷卡失敗、系統辨識造成誤扣或交易失敗等設計問題，加強相關情境模擬，排除車機系統與電子票卡錯誤問題，以優化系統，目前皆已完成測試。

交通處也特別說明，桃竹竹苗通勤定期票4種方案，適用不同路線與區域，若民眾購買「竹竹定期票」搭乘客運（或台鐵）在新竹縣、市以外的區域下車，則視為「越區」，搭乘費用將全額由電子錢包扣款，今天也特別模擬多條路線反覆測試，確保系統辨識、扣款能正常運作。

交通處指出，今天交叉整合測試完成後，市府將於18日辦理服務據點人員教育訓練，民眾則可於25日起持悠遊卡或一卡通完成加值後，至桃竹竹苗轄內部分台鐵車站、新竹轉運站等指定地點進行設定定期票。