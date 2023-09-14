桃園寵物嘉年華周六登場 還能認養兔子、刺蝟、蜜袋鼯

各縣市寵物收容皆以犬貓為主，桃園市動保處今年3月首度舉辦「非犬貓特殊寵物」領養活動獲熱烈迴響，本周六將再度於中壢龍岡森林公園舉辦領養活動，包括兔子、刺蝟、雪貂、蜜袋鼯、鸚鵡及倉鼠等共17種小動物都會開放認養，現場還有「寵物嘉年華」，將透過問答及互動遊戲，讓大人小孩玩樂同時，也學習如何有效杜絕狂犬病與正確的飼養觀念。

動保處長王得吉表示，動保處收容民眾棄養或走失的特殊寵物，若經公告後仍無飼主領回，會以不定期辦理認養活動的方式，為牠們找溫暖的新家，讓非犬貓寵物能有完善的照養生活環境，這次則有包括兔子、刺蝟、雪貂、蜜袋鼯、鸚鵡及倉鼠等共17隻小動物開放認養。

王得吉提醒，有意認養的民眾除了需要設籍在桃園市並年滿18歲，也會要求擁有飼養特殊寵物的能力，而領養成功的市民也必須參加1小時的生命教育課程，民眾在飼養寵物前應謹慎評估自身能力和住家環境，並提供寵物妥善飼養空間。