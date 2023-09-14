小孩玩沙不怕曬傷 竹市府盤點6座公園打造遮陽設施

新竹市設有沙坑的公園常是熱門遊戲場域，但過去屢有家長反映希望能增設遮陽設施，避免曬傷或中暑。新竹市政府今天指出，已盤點新竹市共有6座含沙坑的公園，觀察日曬情形評估設置遮陽需求，並將因應各公園屬性不同，將因地制宜妥善規畫，近日將逐一進場施作。

城銷處長嚴翊琦說，新竹市高出生率名列前茅，公園成為親子周末放電的最佳遊樂場，尤其東區人口超過22萬人，為人口最多的行政區。尤其關新公園使用率高，市府去年曾於關新公園設置臨時性遮陽設施，效果良好，已規畫在關新公園設置永久性遮陽網設施，有效減少日曬兼顧通風，預計10月中完工。

市長高虹安也指示城銷處盤點新竹市6座有沙坑設施的公園，評估設置遮陽需求，如經評估可加設遮陽設備，將於遊戲場上方加裝遮陽網，或以天然方式種植樹木利用樹蔭遮陽。

城銷處說明，遮陽設施工程將採幾何造型及簡單線條，色彩為大地基色，不以鮮艷顏色帶入，與公園成為一體，近日將逐一進場施作。另也將每日派員負責環境清潔，工作事項含翻沙並清除沙上雜物，每年進行換補沙作業，以維護戲沙的衛生與安全。

嚴翊琦說，屆時歡迎大小朋友一同在增設遮陽設施後的公園，開心玩沙、盡情放電，享受城市沙灘的樂趣，也提醒在戶外活動的同時，吃完東西的包裝紙、喝完飲料的杯子，外出產生的垃圾，請勿隨手亂扔，共同維護環境整潔。