有創意！鼓勵長輩搭公車旅行 竹縣推10條社區輕旅行

鼓勵關懷據點長者走出家門！新竹縣社區培力育成中心盤點新竹縣縣社區教育體驗資訊，推出10條輕旅行路線，今天由社會處攜手社團法人新竹縣紅十字會，帶長輩們坐公車到竹北市新國社區參加「社區教育暨輕旅行體驗活動」，除了讓長輩們做體操活動筋骨，也安排摺紙DIY及據點共餐，提高長輩社會參與的意願。

縣府祕書長陳季媛表示，縣府透過大眾運輸結合社區發展協會，盤點全縣關懷據點，在7個鄉鎮市規劃了10條輕旅行路線，鼓勵年長者朋友「揪團」洽詢社區協會，踴躍參加輕旅行活動，讓年長者更健康、更有活力。

社會處長陳欣怡表示，社會處自108年成立「新竹縣社區培力育成中心」，今年盤點10個有意願且有能量的社區，推出具有在地特色的輕旅行服務，如南平社區結合水梨產季推出水梨披薩DIY，讓長輩們能走出戶外，結伴成群，也讓據點間有交流機會。

這10條輕旅行路線附近都有公車站牌，長輩們今天從家樂福附近的站牌坐竹北免費市民公車到竹北國中站下車，再走約200公尺就可以到新國社區活動中心，其他路線也可持敬老愛心卡乘坐公車抵達，非常方便。

參加活動的73歲張姓老翁表示，坐公車就能到達非常方便，只要先查清楚上車地點，摺紙活動也很有趣，是很不錯的體驗。

此次活動共有40位長輩參與，其中有一位長輩是聽障者，社會處也特別安排手語翻譯人員協助，讓長輩能更好的融入活動。縣議員蔡志環也特別到現場關心長輩。

社會處表示，期望透過此活動培養共生與共融的社區文化，增加長輩的社會參與性，歡迎竹縣長輩們報名參加據點活動及社區輕旅行，社區照顧關懷據點，相關資訊網站如下：(https://social.hsinchu.gov.tw/News_Content.aspx?n=205&s=3794)

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