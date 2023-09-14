感受客庄風情 苗栗獅潭今年首推「來去仙水節」

苗栗縣獅潭鄉推展觀光，近年除推出「仙草節」，9月23日並將首度推出「來去仙水節」，結合健行、市集、客庄祭祀科儀、八音、表演團體及客語朗讀優勝學子朗誦疏文，延續與傳播客家表演文化及客語之美，讓民眾感受客家文化的風情韻味。

客委會、獅潭鄉公所及代表會、農會等單位上午連袂在縣府大廳為「仙水節」行銷。獅潭鄉長劉淑能表示，交通部觀光局、客委會攜手獅潭鄉公所辦理獅潭鄉山城文旅慶典祭及客家藝起來「來去仙水節」，希望推廣觀光創生，並以客家文化角度切入，行銷獅潭深厚的自然風情與客庄魅力。這次仙水節是鄉內首度辦理，未來也將持續推出促進觀光，帶民眾透過五感體驗獅潭之美，讓獅潭成為客庄明日之星。

獅潭鄉有著名的仙草特產，仙山古道、靈洞宮、協靈宮更是著名旅遊景點。鄉公所指出，當天活動從上午9點到下午4點半，安排客家祭儀、在地農特產小農市集及手作DIY，採購優質農特產還能參與闖關遊戲、摸彩抽大獎，還有健行好禮水壺、毛巾、帽子，要讓大家好吃、好玩、好逛。