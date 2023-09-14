打造人本交通 桃市首選優化桃園國小舊城區通學空間

桃園市張善政11日主持桃園未來城市發展會報，允諾落實人本交通、舊城改造，優先推動改善桃園區桃園國小前門民權路（中山路至中華路段），及成功路一段（民權路至成功路41巷）的步行環境，優化空間，讓桃園國小學生有全桃園第一個最優的通學環境。

市政府都市發展局今天表示，市長對人本交通、舊城改造的要求，都發局提出「民權路X成功路-藝文生活通學步道」計畫，桃園國小前門通學步道優化工作目前在規畫、收集在地意見階段，未來擬以降低車速的道路設計，以及增加行人空間至3米寬的規畫，打造桃園國小與77藝文町周邊舒適的行人徒步環境，不僅確保學童上學安全環境，更優化了以77藝文町為核心，蔓延出的藝文遊逛空間。

都市發展局江南志局長說，桃園火車站站前是桃園早年重要的商業發展區，也承載了許多老桃園人的回憶，而桃園國小是桃園市最老的小學，看著老城區的興盛至今日，早期市街規畫已經無法滿足目前的需求。

江南志說明，針對舊城區的開發，都發局將有步驟、循序漸進優化工作，先從桃園國小與77藝文町通學廊道改善為核心揭開序幕，後續將納入景福宮周邊人行環境改造，和桃園火車站前的交通改善計畫，重現桃園舊城區的紋理，不管是老桃園人，以至於每個桃園人走在站前道上，有我桃園我光榮的感受。