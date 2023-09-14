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5都捷運聯盟 張善政：桃園將分享推動5G智慧鐵道經驗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（右4起）、侯友宜、蔣萬安市長出席捷運聯盟，見證5家捷運公司簽署合作備忘錄。圖／桃園市政府新聞處提供
張善政（右4起）、侯友宜、蔣萬安市長出席捷運聯盟，見證5家捷運公司簽署合作備忘錄。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天上午到新北市見證5都（直轄市）捷運公司簽署合作備忘錄，成立「捷運聯盟」，並期望以技術、知能、資源、人力等營運經驗切磋分享，共同攜手將5都軌道建設及城巿發展再推高峰。

張善政表示，捷運舒適、準時是生活中重要工具，桃園捷運也正在推展5G智慧鐵道，因為智慧科技可以改變運輸形態，桃園將把推動5G智慧鐵道的成果，透過「捷運聯盟」平台把人才、經驗回饋給其他城巿。

「捷運聯盟」在板橋簽署合作備忘錄，5都代表聯合簽署人為桃園大眾捷運公司董事長沈志藏、新北大眾捷運公司董事長林祐賢、台北大眾捷運公司總經理黃清信、台中捷運公司總經理葉進財、高雄捷運公司副總經理程子箴，捷運等軌道專家、工程技術人員出席踴耀。

桃園市政府新聞處表示， 「捷運聯盟（Metro Taiwan）」是新北大眾捷運公司發起，結合桃園、台北、台中、高雄等全台5都捷運公司共同組成，桃園巿長張善政、台北巿長蔣萬安、新北巿長侯友宜今天都到場見證5家捷運公司簽署合作備忘錄，台中巿長盧秀燕、高雄巿長陳其邁雖未出席但也都力挺，並派秘書長等人到場。

新聞處強調，「捷運聯盟」合作備忘錄簽署完成，邁向實質合作的第一步，五都捷運公司心連心，攜手結盟創造資源共享效益，同時在永續、環保、便捷目標下，讓五都城鄉均衡發展，打造捷運建設榮景。

桃捷公司董事長沈志藏（中）與另4家捷運公司董事長、總經理、副總簽訂聯盟合作備忘錄。圖／桃園市政府新聞處提供
桃捷公司董事長沈志藏（中）與另4家捷運公司董事長、總經理、副總簽訂聯盟合作備忘錄。圖／桃園市政府新聞處提供

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