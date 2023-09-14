路線曝光！土地公民俗藝術節登場 桃警將疏導管制路段
「2023桃園市土地公國際民俗藝術節」本周末登場，桃園市政府前廣場將辦理「百神會師起駕儀式暨記者會」，及新永和市場旁停車場辦理相關系列活動，預計湧入人車。桃園警分局規劃警力投入交通疏導管制，主辦單位也自行協調10名義交支援協勤，確保流程順利進行，活動路線曝光。
16日上午11時至12時，桃園區三民路一段100號土地公文化館前將辦理「2023桃園市土地公國際民俗藝術節系列-市公移駕」活動，下午1時30分至3時30分在桃園區部分道路辦理「會師踩街」活動，下午3時30分至晚上7時30分在桃園區三民路二段8號-新永和市場旁停車場辦理「主獻大典」、「土地公文化之夜」、「一心歌仔戲演出」及「全天市集」等活動。
17日下午2時至晚上9時30分，在新永和市場旁停車場內辦理「祈龜求壽桃」、「土地公捏麵人DIY」、「土地公搖滾之夜」及「全天市集」等一系列活動。
相關活動為結合各類民俗表演性質，16日中午12時30分至下午3時30分，辦理「百神會師起駕儀式暨記者會」，活動路線如下：
中午12時30分於市府廣場前集結→下午1時30分出發左轉中山路→直行中山東路→左轉三民路→右轉中央街→右轉新永和市場停車場（共約3.2公里，步行約90分鐘）。參與宮廟與陣頭約100多團， 陣頭均由各宮廟自組，多為神轎、神將、鑼鼓陣、神尊及北管排子等，各宮廟陣頭步行至新永和市場旁停車場後，依序進行表演及主獻大典後自行離去。
主辦單位也申請自16日上午10時至晚上11時及17日下午1時至晚上11時，新永和市場周邊部分道路開放紅黃線停車，中央街紅黃線（青溪一路至民光東路路段）、青溪二路紅黃線（中央街至朝陽街路段）、青溪三路紅黃線（中央街至日光路路段）、朝陽街紅黃線（青溪一路至民光東路路段）、日光路紅黃線（青溪一路至青溪三路路段）等均於活動間開放紅、黃線停車，請參觀民眾及工作人員多加利用。
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