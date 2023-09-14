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新豐松林國小旁成「資源回收場」 環保局喊話開罰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
環保局派員稽查，發現是當地2位婦人長期在此翻找、撿拾回收物，民眾見狀就將廢棄物堆置在此。圖／翻攝自我是湖口新豐工業區人
環保局派員稽查，發現是當地2位婦人長期在此翻找、撿拾回收物，民眾見狀就將廢棄物堆置在此。圖／翻攝自我是湖口新豐工業區人

新竹縣新豐鄉松林國小周邊人行道長期遭民眾置放家中垃圾，且因垃圾堆置影響交通動線，已造成家長接送學童困擾，且惡臭髒亂也讓附近居民苦不堪言。新竹縣環保局派員稽查，發現是當地2位婦人長期在此翻找、撿拾回收物，民眾見狀就將廢棄物堆置在此，環保局今已派人清除，並提醒民眾垃圾不落地，再有類似行為將依廢棄物清理法開罰，最高可罰6千。

林姓民眾指出，松林國小人行道上常被民眾亂丟廢棄物，不只有家中垃圾，還有各式各樣的回收物、家具等，每次經過都聞到惡臭，有時候垃圾還滿到馬路上，先前松林國小後門也有垃圾堆，每次走過都要特別閃避，髒亂已經嚴重影響附近居民。

也有民眾將畫面貼到臉書社團「我是湖口新豐工業區人」中。網友表示，松林國小圍牆常常有垃圾堆，不僅妨礙行走，還很噁心、很臭，「不知道什麼時候才會處理」，也有網友留言指出：「實際上是兩位阿婆在站崗，只要檢舉她們就會被詛咒，跟地痞流氓沒什麼兩樣」、「要求他們回收不要這樣亂七八糟放在那，都還被他們罵，真的很討厭」。

新竹縣環保局也表示，據稽查人員說明，當地有2位婦人會去撿取資源回收物，並放置在公有地上，附近民眾看到，就跟著一起把廢棄物堆置於此，造成破窗效應，但目前垃圾清除政策是「垃圾不落地」，民眾不可將垃圾堆置在路邊，要直接給垃圾車。

新竹縣環保局表示，根據廢棄物清理法第27條，於路旁、屋外或屋頂曝曬、堆置有礙衛生整潔之物，將依同法第50條開罰1千2百元以上、6千元以下罰鍰，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

至於妨礙交通的行為，新湖警分局表示，根據道路交通管理處罰條例82條1項1款「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物」，可處1千2百元以上、2千4百以下罰鍰，不過按行政罰法24條，一行為違反數個行政法而應處罰者，依法定罰鍰最高規定裁處，因此應以環保單位裁罰為準。

林姓民眾指出，松林國小人行道上常被民眾亂丟廢棄物，不只有家中垃圾，還有各式各樣的回收物、家具等。圖／翻攝自我是湖口新豐工業區人
林姓民眾指出，松林國小人行道上常被民眾亂丟廢棄物，不只有家中垃圾，還有各式各樣的回收物、家具等。圖／翻攝自我是湖口新豐工業區人

廢棄物 新竹 人行道

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