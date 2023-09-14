差1天不能領1年3千苗栗縣敬老禮金 縣府抱歉只能等明年

苗栗縣1年3000元敬老禮金明年首發，資格設算日明年元旦（含）前年滿65歲老人，或年滿55歲原住民，有人僅差門檻1天，問可以不可領？縣府抱歉礙於自治條例規定，只能等明年了。

縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，縣府負擔2000元，鄉鎮市公所1000元，春節、端午節及重陽節，每人每節發1000元，明年會首發，縣府估算設籍滿1年，1959年1月1日（含）前出生長者10萬1481人，加上原住民1969年1月1日（含）前出生1376人，共10萬2859人符合資格。

縣府前置作業緊鑼密鼓，製作海報告示宣導，鄉鎮市公所最近寄發通知單，其中，苗栗市一名1959年1月2日出生的林姓市民僅差1天，他認為如果明年中滿65歲，應該可以補領65歲以後的敬老禮金。

縣府統計1959年1月2日至12月31日出生8054人，原住民1969年1月2日至12月31日出生139人，但依敬老禮金自治條例規定，發放對象是當年度1月1日（含）前年滿65歲以上，或年滿55歲以上原住民，且設籍滿1年以上，8000多人只能等明年再領了。

此外，重陽節將屆，縣府依據中央今年7月底設算日，全縣百歲人瑞122位，最高壽108歲，縣府調查意願，鍾東錦、副縣長鄧桂菊等人慰訪，致贈總統府金鎖片，今年滿百歲還有敬老狀，縣府1萬元禮金。

今年3月31日設算日，全縣鑽石婚437對，縣府局處主管發放每對3200元禮金，另，2萬7900名80歲以上老人，縣府陸續配發敬老禮品至鄉鎮市公所，公所協助致贈，內容物健走杖、運動毛巾，縣府也會宣導使用方法。